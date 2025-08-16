Fashion-Tech dan Desain Cyber-Mechanical Berpadu di Casing Ponsel

Aksesori gaya hidup dari produk kolaborasi bertajuk Reinventing Forms of The Future(MI/Nike Amelia Sari)

ELEMEN-elemen yang menyerupai komponen mesin atau robotik, seperti garis-garis tegas dan detail menyerupai sirkuit, hingga tulisan dan simbol yang menambah kesan teknologi tinggi bersatu padu pada desain casing hp itu.

Tampilan keseluruhan casing itu memberikan kesan modern dan canggih, seolah-olah berasal dari masa depan. Penggunaan warna yang kontras seperti merah, hitam, abu-abu, serta detail-detail teknis yang rumit, memperkuat estetika futuristik di casing itu.

Casing itu merupakan produk kolaborasi bertajuk Reinventing Forms of The Future yang menyatukan desain cyber-mechanical khas merek techwear asal Bandung, Machine56, dengan pendekatan futuristik dari label fashion-tech asal Singapura, Skinarma.

Produk kolaborasi itu hadir mulai dari Iphone case, Airpods case, berbagai aksesori gaya hidup (lifestyle), hingga pakaian (apparel) seperti kaos dan jaket balap, serta produk eksklusif helm dengan sentuhan seni bergaya khas Skinarma dan M56.

Lalu, ada pula ransel atau tas punggung (backpack) dan clutch yang multifungsi dengan sentuhan desain industrial futuristik yang menggambarkan DNA Skinarma dan M56.

"Saya pikir kita memiliki bahasa desain yang mirip," kata Darren Tan, Lead Principal Designer Skirnama, yang hadir dalam peluncuran produk kolaborasi Skinarma x M56, pada Jumat (15/8) di South Quarter, Jakarta Selatan.

"Kolaborasi ini merupakan langkah yang sangat natural bagi kami, baik Machine56 maupun Skinarma memiliki bahasa desain yang kuat serta komitmen yang sama dalam menggabungkan fungsi dan estetika. Hasilnya adalah koleksi yang bukan hanya bisa dikenakan, tetapi juga menjadi pernyataan visual dalam dunia fesyen masa depan," sambungnya.

Pendiri Machine56, Rajaya Yogaswara Mintaredja, mengatakan sejak lama sudah menjadi penggemar Skinarma. “Sebagai fans lama yang telah melihat eksistensi Skinarma tumbuh di kancah lokal selama bertahun-tahun, kami melihat ini sebagai momen sempurna di mana teknologi mobile bertemu dengan estetika khas M56,” tutur Yoga, demikian sapaannya.Koleksi Machine56 x Skinarma akan dirilis secara global pada 1 September 2025. Namun, di Indonesia dibuka program preorder eksklusif pada 15–18 Agustus 2025 dan preorder pengantaran (delivery) pada 22 Agustus 2025. Produk kolaborasi tersebut tersedia di toko fisik dan toko daring pada 1 September 2025. (Nas/M-3)