Pesinetron Shannice Margaretha Tambah Percaya Diri karena Casing Hp

PESINETRON Shannice Margaretha.(MI/ Nike Amelia Sari)

PESINETRON Shannice Margaretha sering tampil stylish. Tidak hanya berkat busana, Shannice mengaku kepercayaan dirinya juga bisa dipengaruhi aksesoris yang dipakai, bahkan aksesoris yang seolah sepele seperti casing ponsel.

"Kalau desainnya bagus dan oke itu juga bikin aku tambah percaya diri," ujarnya, saat ditemui Media Indonesia dalam acara peluncuran produk kolaborasi antara Skinarma x Machine56 (M56), yang digelar di South Quarter, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Shannice mengatakan hal pertama yang ia lakukan dalam memilih casing hp ialah memilih kemampuan melindungi ponselnya. "Kalau buat handphone (casing-nya) pasti aku pilih yang buat protect dulu, kedua baru lari ke desain," ujarnya.

Casing Hp Keluaran Label Fesyen

Label fashion-tech asal Singapura berkolaborasi dengan merek techwear asal Bandung, Machine56, meluncurkan produk kolaborasi bertajuk Reinventing Forms of The Future.

Produknya mulai dari Iphone case, Airpods case, berbagai aksesori gaya hidup (lifestyle), hingga pakaian (apparel) seperti kaus dan jaket balap, serta produk eksklusif helm dengan sentuhan seni bergaya khas Skinarma dan M56.

Lalu, ada pula ransel atau tas punggung (backpack) dan clutch yang multifungsi dengan sentuhan desain industrial futuristik yang menggambarkan DNA Skinarma dan M56.

"Saya pikir kita memiliki bahasa desain yang mirip," kata Darren Tan, Lead Principal Designer Skirnama, yang hadir dalam peluncuran produk kolaborasi Skinarma x M56, pada Jumat (15/8) di South Quarter, Jakarta Selatan.

"Kolaborasi ini merupakan langkah yang sangat natural bagi kami, baik Machine56 maupun Skinarma memiliki bahasa desain yang kuat serta komitmen yang sama dalam menggabungkan fungsi dan estetika. Hasilnya adalah koleksi yang bukan hanya bisa dikenakan, tetapi juga menjadi pernyataan visual dalam dunia fashion masa depan," sambungnya.

Rajaya Yogaswara Mintaredja, pendiri Machine56, mengatakan ia sejak lama sudah menjadi penggemar Skinarma. “Sebagai fans lama yang telah melihat eksistensi Skinarma tumbuh di kancah lokal selama bertahun-tahun, kami melihat ini sebagai momen sempurna di mana teknologi mobile bertemu dengan estetika khas M56,” tutur Yoga, demikian sapaannya.

Koleksi Machine56 x Skinarma akan dirilis secara global pada 1 September 2025. Namun, di Indonesia dibuka program preorder eksklusif pada 15–18 Agustus 2025 dan preorder pengantaran (delivery) pada 22 Agustus 2025. Produk kolaborasi tersebut tersedia di toko fisik dan toko daring pada 1 September 2025. (M-1)