Wajib Pilih Casing HP Stylish dan Fungsional, Ini Favorit Kimberly Ryder 

Kimberly Ryder dalam acara peluncuran produk kolaborasi antara Skinarma x Machine56 (M56), yang digelar di South Quarter, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).(MI/Nike Amelia Sari)

CASING ponsel/handphone (HP) kini bukan hanya sekadar pelindung, tetapi juga menjadi bagian dari gaya dan identitas seseorang. Banyak orang memilih casing berdasarkan desain yang menarik, namun fungsi perlindungan tetap tidak boleh diabaikan. Hal ini juga dilakukan oleh aktris Kimberly Ryder.

Selain mempertimbangkan desain casing yang menarik, dalam membeli casing HP, Kimberly juga mempertimbangkan fungsi casing HP tersebut.

"Kalau buat protection pasti supaya kalau anak-anak aku suka mainin terus jatuh, aman. Terus aku juga nyari yang stylish. Terus aku juga nyari yang ada MagSafe-nya (magnet bawaan) di belakang jadi nempel itu gampang," ungkapnya, saat ditemui Media Indonesia dalam acara peluncuran produk kolaborasi antara Skinarma x Machine56 (M56), yang digelar di South Quarter, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

"Jadi HP hopefully tahan banting terus keliatan keren," sambungnya, yang mengutarakan ia lebih suka memakai casing HP yang bernuansa pink.

Produk casing HP yang disukai Kimberly ialah merek Skinarma. Menurutnya, selain desain casing HP Skinarma yang menarik tetapi juga fungsional.

Label fashion-tech visioner asal Singapura berkolaborasi dengan merek techwear ikonik asal Indonesia, Machine56 menghadirkan sejumlah produk kolaborasi yang menarik yang diluncurkan pada Jumat (15/8) di South Quarter, Jakarta Selatan.

Produk kolaborasi bertajuk Reinventing Forms of The Future itu menyatukan desain cyber-mechanical khas Machine56 dengan pendekatan futuristik khas Skinarma. Kolaborasi ini menjadi representasi dari semangat bersama dalam mengeksplorasi desain yang berani, inovatif, dan fungsional.

"Saya pikir kita memiliki bahasa desain yang mirip," kata Darren Tan, Lead Principal Designer Skirnama, yang hadir dalam peluncuran produk kolaborasi Skinarma x M56.

"Kolaborasi ini merupakan langkah yang sangat natural bagi kami, baik Machine56 maupun Skinarma memiliki bahasa desain yang kuat serta komitmen yang sama dalam menggabungkan fungsi dan estetika. Hasilnya adalah koleksi yang bukan hanya bisa dikenakan, tetapi juga menjadi pernyataan visual dalam dunia fesyen masa depan," sambungnya.

Rajaya Yogaswara Mintaredja, pendiri Machine56, mengatakan ia sejak lama sudah menjadi penggemar Skinarma. “Sebagai fans lama yang telah melihat eksistensi Skinarma tumbuh di kancah lokal selama bertahun-tahun, kami melihat ini sebagai momen sempurna di mana teknologi mobile bertemu dengan estetika khas M56,” tutur Yoga, demikian sapaannya.

Koleksi kolaborasi ini menghadirkan rangkaian produk andalan seperti iPhone case, AirPods case, berbagai aksesori gaya hidup (lifestyle), hingga pakaian (apparel) seperti t-shirt dan racing jacket, serta produk eksklusif wearable art helmet dengan identitas visual kolaborasi.

Tidak hanya itu, koleksi ini juga akan memperkenalkan ransel atau tas punggung (backpack) dan clutch yang multifungsi dengan sentuhan desain industrial-futuristik yang menggambarkan DNA Skinarma dan M56. (Nas/M-3)