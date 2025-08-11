Ilustrasi(Dok Ist)

STADION Pakansari, Bogor, Sabtu ( 9/10) menjadi pusat perayaan nostalgia musik dan budaya era 90-an melalui gelaran Back to 90’s Fest. Ribuan pengunjung memadati arena untuk menyaksikan penampilan musisi legendaris Indonesia, antara lain Dewa 19 feat. Marcello Tahitoe, Andra & The Backbone, Tipe-X, dan Naff.

Di tengah kemeriahan tersebut, Apex Tactix tampil sebagai brand tactical lifestyle asal Indonesia pada momentum ini untuk memperkuat citra sebagai ikon fashion lokal berkelas global. Melalui partisipasi strategis ini, Apex Tactix tidak hanya menampilkan koleksi terbaru juga memperkuat hubungan dengan komunitas dan konsumen loyal.

"Bagi kami, merek adalah tentang rasa. Rasa memiliki, rasa bangga, dan rasa untuk terus berkembang bersama komunitas. Di Back to 90’s Fest, kami tidak hanya hadir sebagai peserta, juga sebagai bagian dari cerita besar kebersamaan ini," ungkap Ririt Bone, Direktur Apex Tactix dalam keterangannya hari ini.

Baca juga : Hadir di KKI, Seamilier Angkat Keindahan Belitung dan Warisan Maritim Dunia

Sejalan dengan hal tersebut, Bagus Wasesa, Direktur Utama Apex Tactix, menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar strategi promosi, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem industri kreatif nasional.

"Kami ingin membuktikan bahwa brand lokal mampu bersaing sejajar dengan merek internasional, baik dari segi kualitas, desain, maupun nilai yang diusung," tukasnya.

Booth Apex Tactix di Back to 90’s Fest dirancang selaras dengan tema 90-an, menghadirkan area interaktif di mana pengunjung dapat mencoba produk, berpartisipasi dalam aktivasi kreatif, dan merasakan langsung kualitas serta filosofi brand. Pendekatan ini sejalan dengan visi Apex Tactix untuk menciptakan pride nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas industri. (H-2)