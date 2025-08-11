Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Apex Tactix Perkuat Citra Brand Lokal Berkelas Global Melalui Kolaborasi di Back to 90’s Fest

Syarief Oebaidillah
11/8/2025 05:42
Apex Tactix Perkuat Citra Brand Lokal Berkelas Global Melalui Kolaborasi di Back to 90’s Fest
Ilustrasi(Dok Ist)

STADION Pakansari, Bogor, Sabtu ( 9/10) menjadi pusat perayaan nostalgia musik dan budaya era 90-an melalui gelaran Back to 90’s Fest. Ribuan pengunjung memadati arena untuk menyaksikan penampilan musisi legendaris Indonesia, antara lain Dewa 19 feat. Marcello Tahitoe, Andra & The Backbone, Tipe-X, dan Naff.

Di tengah kemeriahan tersebut, Apex Tactix tampil sebagai brand tactical lifestyle asal Indonesia pada momentum ini untuk memperkuat citra sebagai ikon fashion lokal berkelas global. Melalui partisipasi strategis ini, Apex Tactix tidak hanya menampilkan koleksi terbaru juga memperkuat hubungan dengan komunitas dan konsumen loyal.

"Bagi kami, merek adalah tentang rasa. Rasa memiliki, rasa bangga, dan rasa untuk terus berkembang bersama komunitas. Di Back to 90’s Fest, kami tidak hanya hadir sebagai peserta, juga sebagai bagian dari cerita besar kebersamaan ini," ungkap Ririt Bone, Direktur Apex Tactix dalam keterangannya hari ini.

Baca juga : Hadir di KKI, Seamilier Angkat Keindahan Belitung dan Warisan Maritim Dunia

Sejalan dengan hal tersebut, Bagus Wasesa, Direktur Utama Apex Tactix, menegaskan kolaborasi ini bukan sekadar strategi promosi, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem industri kreatif nasional.

"Kami ingin membuktikan bahwa brand lokal mampu bersaing sejajar dengan merek internasional, baik dari segi kualitas, desain, maupun nilai yang diusung," tukasnya.

Booth Apex Tactix di Back to 90’s Fest dirancang selaras dengan tema 90-an, menghadirkan area interaktif di mana pengunjung dapat mencoba produk, berpartisipasi dalam aktivasi kreatif, dan merasakan langsung kualitas serta filosofi brand. Pendekatan ini sejalan dengan visi Apex Tactix untuk menciptakan pride nasional sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas industri. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved