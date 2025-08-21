Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Emma Myers Tampil Memukau dalam Gaun Etro Spring 2025 di Tur Wednesday Season 2

Fathurrozak
21/8/2025 23:43
Emma Myers Tampil Memukau dalam Gaun Etro Spring 2025 di Tur Wednesday Season 2
Anne Myers di promosi tur Wednesday.(Netflix)

Emma Myers kian menegaskan identitas gaya pribadinya sepanjang tur promosi Wednesday Season 2, menghadirkan perpaduan pesona muda dengan sentuhan romantis gotik.

Di Pulau Cockatoo, Sydney, ia tampil bersama Jenna Ortega dan Gwendoline Christie dalam salah satu momen paling glamor sepanjang tur.

Aktris tersebut memilih gaun koleksi Etro Spring 2025, busana yang seolah tercabut langsung dari dunia Nevermore Academy.

Baca juga : Emma Myers Curi Perhatian dengan Gaya Fesyen di Tur Wednesday

Paduan motif bunga lembut nan artistik dengan bodice renda hitam yang rumit menghasilkan nuansa gotik yang anggun dan tegas.

Kontras antara kehalusan bunga dan ketegasan renda menciptakan tarik-ulur visual yang memikat, memberi sentuhan romantis sekaligus edgy, persis seperti roh serial Wednesday.

Penampilan ini bukan sekadar elegan, tapi juga dramatis, menjadikannya lompatan besar dibandingkan gaya Myers sebelumnya di rangkaian tur. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved