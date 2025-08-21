Emma Myers Tampil Memukau dalam Gaun Etro Spring 2025 di Tur Wednesday Season 2

A- A+

Anne Myers di promosi tur Wednesday.(Netflix)

Emma Myers kian menegaskan identitas gaya pribadinya sepanjang tur promosi Wednesday Season 2, menghadirkan perpaduan pesona muda dengan sentuhan romantis gotik.

Di Pulau Cockatoo, Sydney, ia tampil bersama Jenna Ortega dan Gwendoline Christie dalam salah satu momen paling glamor sepanjang tur.

Aktris tersebut memilih gaun koleksi Etro Spring 2025, busana yang seolah tercabut langsung dari dunia Nevermore Academy.

Paduan motif bunga lembut nan artistik dengan bodice renda hitam yang rumit menghasilkan nuansa gotik yang anggun dan tegas.

Kontras antara kehalusan bunga dan ketegasan renda menciptakan tarik-ulur visual yang memikat, memberi sentuhan romantis sekaligus edgy, persis seperti roh serial Wednesday.

Penampilan ini bukan sekadar elegan, tapi juga dramatis, menjadikannya lompatan besar dibandingkan gaya Myers sebelumnya di rangkaian tur. (Z-10)