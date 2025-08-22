Emma Myers Ungkap Kebiasaan Memasak, Apa Manfaat Masak dengan Kesehatan Mental?

Emma Myers(Instagram/@ememyers)

EMMA Myers, pemeran Enid Sinclair, teman sekamar Wednesday Addams di serial Netflix menuturkan bahwa momen memasak menjadi salah satu waktu yang baik untuk dirinya.

Emma mengatakan saat ia sudah tumbuh besar, ibunya memberikan aturan untuknya dan tiga saudara perempuannya. "Ibuku punya aturan untukku dan tiga saudariku: begitu kami berusia 12 tahun, kami harus memasak makan malam sekali seminggu. Dulu aku membencinya, sampai akhirnya aku belajar bahwa memasak bisa menjadi hal yang terapeutik," ungkapnya, seperti dilansir situs New York Times.

"Itu waktu yang baik untuk dirimu sendiri, sambil mendengarkan musik, mengikuti resep, dan membuat sesuatu. Sekarang aku menyukainya, dan ketika aku di rumah, aku bahkan menawarkan diri untuk memasak empat kali seminggu! Masakan favoritku adalah kuliner Mediterania. Aku bisa membuat ayam fennel jeruk kunyit dengan orzo yang sangat enak," lanjutnya.

Memasak bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik seperti menurunkan risiko terjadinya obesitas dan diabetes tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan mental. Lalu, apa saja manfaatnya?

Manfaat Memasak untuk Kesehatan Mental

Berikut beberapa manfaat memasak bagi kesehatan mental, seperti dilansir dari situs kesehatan, Alodokter :

1. Tingkatkan kepercayaan diri

Meningkatkan kepercayaan diri ialah salah satu manfaat kesehatan mental dari memasak. Sebab, kamu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dan dapat dinikmati oleh orang lain. Sehingga akan timbul rasa puas dan percaya diri, sehingga harga diri atau self-esteem pun bisa ikut meningkat.

2. Sarana bersosialisasi

Memasak juga bisa dijadikan sarana untuk bersosialisasi. Kamu bisa melakukan dengan banyak cara, seperti mengundang keluarga dan teman untuk mencoba resep yang baru kamu coba atau mengikuti kelas belajar memasak. Bersosialisasi dikaitkan dengan penurunan tingkat stres, peningkatan rasa bahagia, dan terjaganya sistem kekebalan tubuh.

3. Melatih kreativitas

Membuat menu yang lezat bisa melatih kreativitas kamu. Sebuah studi menyebutkan bahwa memasukkan kegiatan kreatif ke dalam rutinitas harian bisa membantu meningkatkan suasana hati, mengelola stres, dan mengatasi kecemasan.

4. Membangun rutinitas

Memasak bisa dijadikan salah satu rutinitas harian yang menyenangkan dan menyehatkan. Dengan membangun rutinitas yang jelas dan sama setiap harinya, bisa membuat ritme sirkadian tubuh menjadi seimbang. Ritme sirkadian ialah ritme yang mengatur keadaan fisik, mental, dan perilaku seseorang dalam 24 jam.

