Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Drakor Aema, Ungkap Sejarah Industri Film Erotis Korea

Fathurrozak
23/8/2025 12:30
Salah satu adegan di drakor Aema yang tayang di Netflix.(Dok. Netflix)

AEMA, drama Korea (drakor) yang baru saja tayang di Netflix mengisahkan aktris top yang lelah dengan dunia, kepala studio film yang misoginis, sutradara pemula yang cemas, dan penari tap klub malam yang ambisius. Mereka bersatu untuk membuat film dewasa pertama di Korea Selatan (Korsel).

 

Meskipun beberapa karakter dan skenario dalam Aema adalah fiktif, drakor ini didasarkan pada sejarah Korea yang sebenarnya. Berjumlah enam episode, drakor Aema terinspirasi langsung dari pembuatan film erotis yang sebenarnya, yang dirilis di Korsel pada tahun 1982: Madame Aema.

 

Menceritakan versi fiksi dari produksi ini, drakor Aema juga menggambarkan beberapa kondisi sosial yang unik dan brutal yang terjadi selama kediktatoran militer Chun Doo-hwan, saat Korsel berfokus pada melanjutkan kemajuan ekonomi yang pesat dan “modernisasi” menjelang Olimpiade Seoul 1988. (M-1)



Editor : Bintang Krisanti
