Emily in Paris Season 5, Lily Collins Tampil dengan Gaya Rambut Bumpit!

EMILY in Paris season 5 akan tayang pada 18 Desember di Netflix. Lily Collins memperkenalkan musim kelima Emily in Paris dengan gaya rambut baru yang membuat banyak milenial bertanya-tanya, apakah Bumpits resmi kembali populer?
Dalam gambar baru yang dirilis Netflix, Collins terlihat berjalan di jalan bersama rekan mainnya Eugenio Franceschini, yang memerankan Marcello dalam serial tersebut. Ia mengenakan setelan bermotif polka dot dan, seperti menggunakan Bumpit, rambutnya disisir ke atas dan dijepit menjauh dari wajahnya.
Meski judulnya Emily in Paris, tetapi di musim kelima ini Collins dan para pemain sebenarnya telah melakukan syuting banyak adegan di Italia.
“Kami akan menghabiskan waktu di Roma. Tapi dia tidak mengubah nama pengguna Instagram-nya menjadi Emily in Rome,” kata pencipta Darren Star kepada The Hollywood Reporter, dikutip Media Indonesia, Jumat, (22/8).
“Maksudku, Agence Grateau membuka kantor di Roma. Mereka bisa berada di lebih dari satu kota, dan Emily bisa menghabiskan waktu di Roma. Dia juga bisa menghabiskan waktu di Paris. Dia tidak meninggalkan Paris.”
Bagaimana dengan gaya rambut barunya? Gaya rambut itu cocok dengan gaya busana Emily yang dramatis, yang penuh dengan pakaian desainer yang mencolok dan lebih teatrikal daripada yang sebenarnya dikenakan oleh orang Paris (atau New York) dalam kehidupan nyata.
Desainer kostum Marilyn Fitoussi menjelaskan inspirasi untuk busana ekspatriat tersebut dengan merujuk pada karakter ikonik lain karya Star: Carrie Bradshaw.
“Ketika saya dipilih untuk serial ini, saya berkata pada diri sendiri, saya harus melakukan sesuatu yang seikonik Sex and the City,” kata Fitoussi, dikutip dari InStyle.
“Saya pikir aturan nomor satu adalah jangan mengikuti mode. Itulah yang indah dari Sex and the City, mereka tidak mengikuti tren, tren saat ini.” (H-3)
