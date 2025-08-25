5 Film Rekomendasi Lily Collins yang tak Kalah Menarik Ditonton Selain Emily in Paris

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun. Kini, namanya kembali mencuat berkat perannya sebagai Emily Cooper dalam serial Emily in Paris di Netflix.
Meski serial tersebut sangat melekat dengan dirinya, Lily Collins juga memiliki rekam jejak di sejumlah film yang tak kalah menarik untuk ditonton.
Film drama biografi karya David Fincher ini dirilis pada 13 November 2020 di Netflix. Di film ini, Lily Collins berperan sebagai Rita Alexander, asisten dari Herman J. Mankiewicz, sosok di balik naskah film legendaris Citizen Kane (1941). Film ini dibintangi juga oleh Gary Oldman dan Amanda Seyfried, serta meraih skor 83% dari kritikus di platform Rotten Tomatoes.
Film yang dirilis tahun 2009 ini diangkat dari buku karya Michael Lewis berjudul The Blind Side: Evolution of a Game. Film ini menceritakan kisah nyata Michael Oher, seorang remaja tunawisma yang kemudian berhasil menjadi atlet NFL. Lily Collins tampil di sini bersama aktris Sandra Bullock. Film ini meraih skor 85% dari penonton di Rotten Tomatoes.
Film petualangan besutan sutradara Bong Joon Ho ini tayang di Netflix pada 28 Juni 2017. Okja mendapat sambutan hangat dengan skor 81% dari audiens dan 86% dari kritikus di Rotten Tomatoes. Kisahnya berpusat pada seorang gadis yang merawat hewan raksasa bernama Okja di pegunungan Korea Selatan.
Pada film ini, Lily Collins berperan sebagai istri seorang CEO kaya raya. Ceritanya dimulai ketika seorang pria masuk ke rumah liburan miliarder, namun situasi berubah kacau saat sang pemilik rumah datang tiba-tiba. Film garapan Charlie McDowell ini juga dibintangi Jason Segel dan Jesse Plemons, dengan ulasan cukup positif meski hanya meraih skor 58% dari kritikus. Film thriller berjudul Windfall ini rilis di Netflix pada 18 Maret 2022.
Film yang tayang perdana di Sundance Film Festival pada Januari 2017 ini menampilkan Lily Collins sebagai Ellen, seorang perempuan muda yang berjuang melawan anoreksia. Penampilannya mendapat banyak pujian, sementara filmnya sendiri meraih skor 70% dari kritikus. To The Bone kemudian resmi dirilis di Netflix pada 14 Juli 2017. (Nas/M-3)
Film berjudul Surat Untuk Presiden mengisahkan tentang harapan, keteguhan hati, dan cinta keluarga.
Kolaborasi vokal Eva Celia dan Bilal Indrajaya diharapkan menjadi penghubung antargenerasi untuk menjadi penikmat cerita Rangga dan Cinta.
Menurut Nurra Datau, kemiripan dengan The Last Airbender terutama karena Panji Tengkorak juga mengusung visual dua dimensi dan koreografi pertarungan yang didasari oleh seni beladiri.
Nicholas Saputra menunjukkan seluruh bakatnya dalam film musikal Siapa Dia itu dengan berakting bahkan bernyanyi.
Aktor Nicholas Saputra memerankan empat karakter dari empat zaman berbeda, masing-masing dengan kisah cinta, tragedi, dan lagu utama tersendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved