5 Film Rekomendasi Lily Collins yang tak Kalah Menarik Ditonton Selain Emily in Paris

Lily Collins(Dok. Instagram @lilyjcollins)

AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun. Kini, namanya kembali mencuat berkat perannya sebagai Emily Cooper dalam serial Emily in Paris di Netflix.

Meski serial tersebut sangat melekat dengan dirinya, Lily Collins juga memiliki rekam jejak di sejumlah film yang tak kalah menarik untuk ditonton.

Berikut deretan film Lily Collins usai menikmati Emily in Paris.

1. Mank

Film drama biografi karya David Fincher ini dirilis pada 13 November 2020 di Netflix. Di film ini, Lily Collins berperan sebagai Rita Alexander, asisten dari Herman J. Mankiewicz, sosok di balik naskah film legendaris Citizen Kane (1941). Film ini dibintangi juga oleh Gary Oldman dan Amanda Seyfried, serta meraih skor 83% dari kritikus di platform Rotten Tomatoes.

2. The Blind Side

Film yang dirilis tahun 2009 ini diangkat dari buku karya Michael Lewis berjudul The Blind Side: Evolution of a Game. Film ini menceritakan kisah nyata Michael Oher, seorang remaja tunawisma yang kemudian berhasil menjadi atlet NFL. Lily Collins tampil di sini bersama aktris Sandra Bullock. Film ini meraih skor 85% dari penonton di Rotten Tomatoes.

3. Okja

Film petualangan besutan sutradara Bong Joon Ho ini tayang di Netflix pada 28 Juni 2017. Okja mendapat sambutan hangat dengan skor 81% dari audiens dan 86% dari kritikus di Rotten Tomatoes. Kisahnya berpusat pada seorang gadis yang merawat hewan raksasa bernama Okja di pegunungan Korea Selatan.

4. Windfall

Pada film ini, Lily Collins berperan sebagai istri seorang CEO kaya raya. Ceritanya dimulai ketika seorang pria masuk ke rumah liburan miliarder, namun situasi berubah kacau saat sang pemilik rumah datang tiba-tiba. Film garapan Charlie McDowell ini juga dibintangi Jason Segel dan Jesse Plemons, dengan ulasan cukup positif meski hanya meraih skor 58% dari kritikus. Film thriller berjudul Windfall ini rilis di Netflix pada 18 Maret 2022.

5. To The Bone

Film yang tayang perdana di Sundance Film Festival pada Januari 2017 ini menampilkan Lily Collins sebagai Ellen, seorang perempuan muda yang berjuang melawan anoreksia. Penampilannya mendapat banyak pujian, sementara filmnya sendiri meraih skor 70% dari kritikus. To The Bone kemudian resmi dirilis di Netflix pada 14 Juli 2017. (Nas/M-3)