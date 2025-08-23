Nicholas Saputra Perankan Empat Karakter di Film Siapa Dia

Headline
AKTOR peraih dua Piala Citra Nicholas Saputra memerankan empat karakter dari empat zaman berbeda, masing-masing dengan kisah cinta, tragedi, dan lagu utama tersendiri.
"Berperan sebagai empat karakter dari empat zaman berbeda adalah tantangan luar biasa," kata Nicholas, dikutip Sabtu (23/8).
Dalam siaran pers bertajuk Siapa Dia: Musikal Apik Garin Nugroho, disebutkan bahwa film Siapa Dia akan membagi peran Nicholas.
Pertama sebagai aktor terkenal di dunia perfilman bernama Layar, kemudian melintas zaman ketika berturut-turut menjamah era buyut Layar bernama Nicholas, kakek Layar bernama Kabel, dan ayah Layar bernama Putra.
Kisah dimulai dari prolog, saat Layar menemukan koper berisi surat cinta dari leluhurnya.
Kemudian kisah berlanjut ke babak pertama, era kolonial Hindia Belanda menceritakan buyut Layar saat jatuh cinta di tengah era pertunjukan Dardanella hingga pemutaran film gambar hidup pertama berjudul Loetoeng Kasaroeng (1926). Lagu utama di babak itu berjudul Nurlela.
Babak dua (masa pendudukan Jepang) menceritakan kakek Layar saat bersua dengan pejuang perempuan Tionghoa bernama Mui (Gisella Anastasia), dan anggota Palang Merah Maria (Joanna Alexandra). Lagu utama di babak itu berjudul Kopral Jono.
Babak 3 (Orde Baru) menceritakan Ayah Layar saat merajut kisah cinta dengan ketua geng anak jalanan bernama Sari (Dira Sugandi) yang menggugat kekuasaan, dan gadis penjaga tempat persewaan komik bernama Indah (Cindy Nirmala). Lagu utama di babak itu berjudul Anak Jalanan.
Epilog: Layar akhirnya menuntaskan film musikal yang ia impikan, bekerja sama dengan pimpinan produksinya Denok (Widi Mulia), penulis skenario Rintik (Amanda Rawles), serta kru di balik layar lain seperti Thia (Thia Ryna), Armyn (Beyon Destiano), dan Anna (Ariel Tatum).
Sebagai ikon budaya pop Indonesia, Nicholas Saputra di film ini sekaligus menelusuri jejak budaya pop dari masa ke masa, mulai dari poster lukis, komedi stamboel, persewaan komik, hingga majalah-majalah yang kini punah.
Lapisan meta ini menjadikan Siapa Dia tidak hanya menjadi sebuah film musikal yang menghibur, tetapi juga merefleksikan perjalanan dan artefak budaya populer Indonesia.
Turut membintangi film Siapa Dia ialah aktris Happy Salma, Monita Tahalea, dan Sita Nursanti, serta aktor Angkasa Thulo, Bima Zeno,
dan Gerardo Tanor.
Tayang di bulan kemerdekaan mulai 28 Agustus 2025, film yang diproduseri oleh Faizal Lubis dari Fabis Entertainment menjadi persembahan bagi Indonesia, menelusuri sejarah bangsa melalui sejarah sinema dan budaya pop dari masa kolonial hingga era digital. (Ant/Z-1)
Nicholas Saputra menunjukkan seluruh bakatnya dalam film musikal Siapa Dia itu dengan berakting bahkan bernyanyi.
Garin Nugroho mengatakan sejarah sinema adalah sejarah kebangsaan, dan sejarah kebangsaan adalah sejarah para talent, aktris, penyanyi, penari dan sebagainya.
Dalam film Siapa Dia, Morgan Oey berperan sebagai Samo bersama aktris Dira Sugandi yang memerankan Sari.
Sutradara Garin Nugroho mengatakan film musikal Siapa Dia sebagai bentuk perayaan atas perjalanan sinema dan budaya populer Indonesia yang terus berkembang.
