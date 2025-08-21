Kejutan! Sumanto Main Film Horor Labinak: Mereka Ada di Sini

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
SUMANTO, yang belakangan dikenal dengan konten-kontennya di media sosial termasuk salah satunya adalah konten mukbang, kini bermain film layar lebar. Sumanto akan muncul sebagai kameo di film horor Labinak: Mereka Ada di Sini yang tayang mulai hari ini (21/8) di bioskop.
Penulis skenario film Labinak: Mereka Ada di Sini, Pratiwi Juliani mengungkapkan kehadiran Sumanto di film ini akan menjadi kejutan.
“Untuk di film ini, kami ingin memberikan kejutan kepada penonton. Supaya penonton dan masyarakat Indonesia itu hari ini melihat beliau (Sumanto) dalam figur yang berbeda. Jadi beliau bukan lagi sebagai seseorang yang memiliki kisah masa lalu yang kelam, tapi kita sekarang sudah bisa melihat beliau sebagai orang yang berkontribusi juga terhadap media hiburan di Indonesia,” ungkap Pratiwi Juliani usai menonton film Labinak: Mereka Ada di Sini bersama Sumanto di CGV Rita Supermall Purwokerto, Senin, (18/8).
Sementara itu, Nayla Purnama yang bermain di film ini juga membocorkan, untuk secara adegan ia tidak bersinggungan langsung dengan Sumanto.
“Sebenarnya secara adegan itu memang semuanya terstruktur dan kebetulan enggak ada yang benar-benar directly gitu loh (dengan Sumanto). Jadi memang semuanya safety sih,” kata Nayla.
Film Labinak mengangkat kisah tentang Najwa (Raihaanun), guru dari kota kecil, yang pindah ke Jakarta demi masa depan putrinya, Yanti (Nayla Denny), setelah menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan. Namun, rumah barunya justru menyimpan teror sekaligus petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktik kanibalisme kuno yang dijalankan oleh para pemilik yayasan.
Saat ritual mematikan semakin dekat, Najwa harus melawan kekuatan gelap demi menyelamatkan dirinya dan anaknya agar tak menjadi tumbal ritual kanibal berikutnya. (H-2)
Dian Nitami mengatakan karakter fiktif hakim Hanum dalam film Keadilan: The Verdict diceritakan ingin memberikan keadilan yang setara dari situasi yang kurang adil buat semua pihak.
Cuplikan Keadilan: The Verdict mengikuti kisah Raka (Rio Dewanto) merayakan kelulusan ujian advokat bersama istri tercinta yang tengah hamil, Nina (Niken Anjani).
ACHA Septriasa akan kembali dengan film layar lebar terbarunya, Titip Bunda di Surgamu. Film ini direncanakan rilis pada akhir tahun atau awal tahun 2026
GOOD Boy, film horor supranatural yang disutradarai oleh Ben Leonberg menghadirkan kisah mengerikan yang diceritakan dari sudut pandang seekor anjing
Aktris senior Helen Mirren menegaskan sudah seharusnya James Bond diperankan oleh seorang laki-laki.
"Aku tertarik bergabung dalam projek ini, karena ini genre yang belum pernah aku coba, bisa dibilang teen-slasher."
Hadir sebagai ikon baru horor Indonesia, wajah hantu ini terbungkus plastik hitam sebagai simbol kematian yang dipaksa dilupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar terkubur.
AKTRIS Lutesha bermain di film horor terbaru berjudul Rest Area. Film garapan sutradara Aditya Testarossa ini mengaku senang bisa terlibat di proyek film Rest Area. Cicco Kurniawan
Good Boy merupakan film horor supranatural, premisnya cukup familiar namun punya twist, di mana seekor anjing setia menghadapi kekuatan supranatural di rumah berhantu
Aktris Claresta Taufan mengakui bahwa perannya dalam film horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat merupakan tantangan terberat sepanjang kariernya.
