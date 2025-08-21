Kejutan! Sumanto Main Film Horor Labinak: Mereka Ada di Sini

Ilustrasi(Dok Ist)

SUMANTO, yang belakangan dikenal dengan konten-kontennya di media sosial termasuk salah satunya adalah konten mukbang, kini bermain film layar lebar. Sumanto akan muncul sebagai kameo di film horor Labinak: Mereka Ada di Sini yang tayang mulai hari ini (21/8) di bioskop.

Penulis skenario film Labinak: Mereka Ada di Sini, Pratiwi Juliani mengungkapkan kehadiran Sumanto di film ini akan menjadi kejutan.

“Untuk di film ini, kami ingin memberikan kejutan kepada penonton. Supaya penonton dan masyarakat Indonesia itu hari ini melihat beliau (Sumanto) dalam figur yang berbeda. Jadi beliau bukan lagi sebagai seseorang yang memiliki kisah masa lalu yang kelam, tapi kita sekarang sudah bisa melihat beliau sebagai orang yang berkontribusi juga terhadap media hiburan di Indonesia,” ungkap Pratiwi Juliani usai menonton film Labinak: Mereka Ada di Sini bersama Sumanto di CGV Rita Supermall Purwokerto, Senin, (18/8).

Sementara itu, Nayla Purnama yang bermain di film ini juga membocorkan, untuk secara adegan ia tidak bersinggungan langsung dengan Sumanto.

“Sebenarnya secara adegan itu memang semuanya terstruktur dan kebetulan enggak ada yang benar-benar directly gitu loh (dengan Sumanto). Jadi memang semuanya safety sih,” kata Nayla.

Film Labinak mengangkat kisah tentang Najwa (Raihaanun), guru dari kota kecil, yang pindah ke Jakarta demi masa depan putrinya, Yanti (Nayla Denny), setelah menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan. Namun, rumah barunya justru menyimpan teror sekaligus petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktik kanibalisme kuno yang dijalankan oleh para pemilik yayasan.

Saat ritual mematikan semakin dekat, Najwa harus melawan kekuatan gelap demi menyelamatkan dirinya dan anaknya agar tak menjadi tumbal ritual kanibal berikutnya. (H-2)