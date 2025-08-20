Cicco Kurniawan Kesulitan Akting Bareng Lutesha di Rest Area

Para pemeran Rest Area(MI/Nike Amelia Sari)

AKTRIS Lutesha bermain di film horor terbaru berjudul Rest Area. Film garapan sutradara Aditya Testarossa ini mengaku senang bisa terlibat di proyek film Rest Area. Sebab, film ini merupakan genre yang belum pernah ia coba sebelumnya.

Dalam film Rest Area, Lutesha berperan sebagai Zizi, salah seorang dari lima orang crazy rich. "Bisa dibilang dia yang mempunyai moral sedikit lebih baik dibandingkan teman-temannya," kata Lutesha, yang hadir dalam acara Peluncuran Poster dan Trailer Film Horor Rest Area, yang digelar di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8),

"Aku tertarik bergabung dalam projek ini, karena ini genre yang belum pernah aku coba di mana bisa dibilang teen-slasher, di mana pemeran utamanya lima orang yang prilakunya gak baik yang memang kita ingin melihat mereka tersiksa,” sambungnya.

Baca juga : Good Boy, Film Horor Supranatural Tentang Anjing Setia di Rumah Berhantu

Selain Lutesha, pemain lainnya yang terlibat ialah aktor Chicco Kurniawan. Terlibat dalam film yang sama, rupanya Chicco mengalami kesulitan akting bersama Lutesha.

“Yang aku ingat tuh dia sempet ngomong ke aku. Dia cukup kesusahan acting sama aku," ujar Lutesha.

"Soalnya ada satu adegan di mana dia itu harus marah-marahin aku. Sedangkan ya kita kan berdua in real life sahabatan. Jadi kesusahan untuk membedakan antara real life sama karakter,” sambungnya.

Baca juga : Claresta Taufan: Menyelami 26 Tahun Teror, Syuting Maryam Jadi Ujian Fisik dan Mental

Rest Area menghadirkan kisah balas dendam yang lahir dari dosa pembangunan. Bukan sekadar horor penuh jumpscare, film ini membangun atmosfer mencekam dengan simbol dan pesan tentang kerakusan, ketidakadilan, dan dosa yang tak pernah benar-benar hilang.

Film horor ini akan segera tayang di bioskop pada 2 Oktober mendatang. Film Rest Area menghadirkan hantu terbaru yang tidak ada di film horor lainnya yaitu hantu kresek.

Hantu kresek hadir sebagai ikon baru horor Indonesia. Wajahnya yang terbungkus plastik hitam menjadi simbol kematian yang dipaksa dilupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar terkubur.

Hantu kresek adalah perwujudan dendam, bukan hanya pada para karakter, tapi juga pada manusia yang mencoba menghapus kesalahan dengan kekuasaan dan harta. Selain Lutesha dan Chicco Kurniawan, ada pula Ajil Ditto, Julian Jacob, Lania Fira, Haydar Salizh, dan Alfrian Arisandy di film ini. Trailer film Rest Area bisa kamu saksikan di YouTube Makarya Pictures. (Nas/M-3)