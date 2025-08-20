Ada Hantu Kresek di Film Horor Rest Area

Cast Film Horor Rest Area(MI/Nike Amelia Sari)

FILM horor berjudul Rest Area akan segera tayang di bioskop pada 2 Oktober. Film ini menghadirkan hantu terbaru yang tidak ada di film horor lainnya yaitu hantu kresek. Hadir sebagai ikon baru horor Indonesia, wajah hantu ini terbungkus plastik hitam sebagai simbol kematian yang dipaksa dilupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar terkubur. Ia adalah perwujudan dendam, bukan hanya pada para karakter, tapi juga pada manusia yang mencoba menghapus kesalahan dengan kekuasaan dan harta.

Lalu, seperti apa sinopsis film Rest Area? Simak sebagai berikut

Rest Area menghadirkan kisah balas dendam yang lahir dari dosa pembangunan. Bukan sekadar horor penuh jumpscare, film ini membangun atmosfer mencekam dengan simbol dan pesan tentang kerakusan, ketidakadilan, dan dosa yang tak pernah benar-benar hilang.

Film ini menceritakan kisah tentang lima orang crazy rich yang terjebak di sebuah rest area terpencil dalam perjalanan malam mereka. Tempat yang seharusnya jadi singgahan, berubah jadi mimpi buruk saat sosok hantu yang kepalanya terbungkus kantong plastik kresek dan dilakban (hantu kresek) muncul menuntut balas atas dosa masa lalu.

Teror pun mulai datang, satu per satu mulai kehilangan kendali, diteror tanpa henti di setiap sudut gelap. Rahasia kelam yang mereka sembunyikan perlahan terungkap. Apa kesalahan fatal yang pernah mereka lakukan? Mampukah mereka selamat dari dendam yang datang dari dalam tanah? Kamu bisa saksikan jawabannya di film Rest Area yang tayang 2 Oktober.

Sutradara film Rest Area, Aditya Testarossa, yang hadir dalam acara Peluncuran Poster dan Trailer Film Horor Rest Area, di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8), mengungkapkan baginya Rest Area bukan sekadar horor tentang hantu, melainkan juga horor tentang manusia.

"Tentang apa yang mereka sembunyikan, dan bagaimana dosa itu selalu menagih balas. Saya ingin penonton merasakan ketakutan yang datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam diri mereka sendiri,” ungkapnya.

Film Rest Area menghadirkan para pemain mulai dari Lutesha, Chicco Kurniawan, Ajil Ditto, Julian Jacob, Lania Fira, Haydar Salizh, dan Alfrian Arisandy. Trailer film Rest Area bisa kamu saksikan di YouTube Makarya Pictures.(M-2)