Cerita Lutesha dan Chicco Kurniawan Jalani Peran di Film Rest Area

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
AKTRIS Lutesha bermain di film horor berjudul Rest Area. Ia mengaku senang bisa terlibat dalam film garapan sutradara Aditya Testarossa ini. Sebab, genre film ini belum pernah ia coba sebelumnya. Dalam film Rest Area, Lutesha berperan sebagai Zizi, salah satu dari lima orang crazy rich.
"Bisa dibilang dia yang mempunyai moral sedikit lebih baik dibandingkan teman-temannya," kata Lutesha yang hadir dalam acara Peluncuran Poster dan Trailer Film Horor Rest Area, di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).
"Aku tertarik bergabung dalam projek ini, karena ini genre yang belum pernah aku coba, bisa dibilang teen-slasher. Pemeran utamanya lima orang yang perilakunya nggak baik," imbuhnya.
Selain Lutesha, pemain lain yang terlibat ialah aktor Chicco Kurniawan. Terlibat dalam film yang sama, rupanya Chicco mengalami kesulitan akting bersama Lutesha. “Yang aku ingat tuh dia sempet ngomong ke aku. Dia cukup kesusahan akting sama aku," ujar Lutesha.
"Soalnya ada satu adegan dia itu harus marah-marahin aku. Sedangkan ya kita kan in real life sahabatan. Jadi kesusahan untuk membedakan antara real life sama karakter,” ungkapnya.
Rest Area menghadirkan kisah balas dendam yang lahir dari dosa pembangunan. Bukan sekadar horor penuh jumpscare, film ini membangun atmosfer mencekam dengan simbol dan pesan tentang kerakusan, ketidakadilan, dan dosa yang tak pernah benar-benar hilang.
Hantu Kresek
Film horor ini akan segera tayang di bioskop pada 2 Oktober. Film Rest Area menghadirkan hantu terbaru yang tidak ada di film horor lainnya yaitu hantu kresek. Hadir sebagai ikon baru horor Indonesia, hantu kresek tampil dengan wajah terbungkus plastik hitam. Ini menjadi simbol kematian yang dipaksa dilupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar terkubur.
Hantu kresek adalah perwujudan dendam, bukan hanya pada para karakter, tapi juga pada manusia yang mencoba menghapus kesalahan dengan kekuasaan dan harta. Selain Lutesha dan Chicco Kurniawan, ada pula Ajil Ditto, Julian Jacob, Lania Fira, Haydar Salizh, dan Alfrian Arisandy di film ini. Trailer film Rest Area bisa kamu saksikan di YouTube Makarya Pictures.(M-2)
Hadir sebagai ikon baru horor Indonesia, wajah hantu ini terbungkus plastik hitam sebagai simbol kematian yang dipaksa dilupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar terkubur.
AKTRIS Lutesha bermain di film horor terbaru berjudul Rest Area. Film garapan sutradara Aditya Testarossa ini mengaku senang bisa terlibat di proyek film Rest Area. Cicco Kurniawan
AKTRIS Lutesha bermain di film horor terbaru berjudul Rest Area. Film garapan sutradara Aditya Testarossa ini mengaku senang bisa terlibat di proyek film Rest Area. Cicco Kurniawan
Para pemain Cinta Tak Seindah Drama Korea mengaku memiliki tantangan memerankan karakter mereka.
Drama korea rekomendasi dari para selebritas mulai dari Itaewon Class, Hospital Playlist hingga True Beauty
Ada proses syuting yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi salah satunya di wilayah yang bisa disebut red light district di Korea
Kelima Duta FFI itu akan memperkenalkan dan menggaungkan tema FFI 2024, yakni Merandai Cakrawala Sinema Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved