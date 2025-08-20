Cerita Lutesha dan Chicco Kurniawan Jalani Peran di Film Rest Area

Pemeran Film Rest Area(MI/Nike Amelia Sari)

AKTRIS Lutesha bermain di film horor berjudul Rest Area. Ia mengaku senang bisa terlibat dalam film garapan sutradara Aditya Testarossa ini. Sebab, genre film ini belum pernah ia coba sebelumnya. Dalam film Rest Area, Lutesha berperan sebagai Zizi, salah satu dari lima orang crazy rich.

"Bisa dibilang dia yang mempunyai moral sedikit lebih baik dibandingkan teman-temannya," kata Lutesha yang hadir dalam acara Peluncuran Poster dan Trailer Film Horor Rest Area, di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).

"Aku tertarik bergabung dalam projek ini, karena ini genre yang belum pernah aku coba, bisa dibilang teen-slasher. Pemeran utamanya lima orang yang perilakunya nggak baik," imbuhnya.

Baca juga : Cicco Kurniawan Kesulitan Akting Bareng Lutesha di Rest Area

Selain Lutesha, pemain lain yang terlibat ialah aktor Chicco Kurniawan. Terlibat dalam film yang sama, rupanya Chicco mengalami kesulitan akting bersama Lutesha. “Yang aku ingat tuh dia sempet ngomong ke aku. Dia cukup kesusahan akting sama aku," ujar Lutesha.

"Soalnya ada satu adegan dia itu harus marah-marahin aku. Sedangkan ya kita kan in real life sahabatan. Jadi kesusahan untuk membedakan antara real life sama karakter,” ungkapnya.

Rest Area menghadirkan kisah balas dendam yang lahir dari dosa pembangunan. Bukan sekadar horor penuh jumpscare, film ini membangun atmosfer mencekam dengan simbol dan pesan tentang kerakusan, ketidakadilan, dan dosa yang tak pernah benar-benar hilang.

Baca juga : Ada Hantu Kresek di Film Horor Rest Area

Hantu Kresek

Film horor ini akan segera tayang di bioskop pada 2 Oktober. Film Rest Area menghadirkan hantu terbaru yang tidak ada di film horor lainnya yaitu hantu kresek. Hadir sebagai ikon baru horor Indonesia, hantu kresek tampil dengan wajah terbungkus plastik hitam. Ini menjadi simbol kematian yang dipaksa dilupakan, tapi tak pernah bisa benar-benar terkubur.

Hantu kresek adalah perwujudan dendam, bukan hanya pada para karakter, tapi juga pada manusia yang mencoba menghapus kesalahan dengan kekuasaan dan harta. Selain Lutesha dan Chicco Kurniawan, ada pula Ajil Ditto, Julian Jacob, Lania Fira, Haydar Salizh, dan Alfrian Arisandy di film ini. Trailer film Rest Area bisa kamu saksikan di YouTube Makarya Pictures.(M-2)