Good Boy, Film Horor Supranatural Tentang Anjing Setia di Rumah Berhantu

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
SETELAH trailer Good Boy dirilis Shudder, pencarian di Google untuk film Good Boy pun meningkat tajam. Good Boy merupakan film horor supranatural yang premisnya cukup familiar namun punya twist, di mana seekor anjing yang setia menghadapi kekuatan supranatural di sebuah rumah berhantu.
Film ini disutradarai oleh Ben Leonberg dan menjadi debut film panjangnya. Leonberg juga menulis naskah film bersama Alex Cannon. Dalam trailer pertama Good Boy, Shudder memberikan petunjuk lewat cerita rumah berhantu yang intens, yang diceritakan sepenuhnya dari sudut pandang anjing.
Sejak itu, pencarian kata kunci “apakah anjingnya mati di ‘GOOD BOY’” meningkat 2000% melalui pencarian Google. Film Good Boy telah melakukan premiere di Festival Film & TV SXSW pada Maret. Indy, yang memerankan anjing utama, memenangkan penghargaan Howl of Fame pertama kali di festival tersebut.
Dari film John Wick hingga I Am Legend, kematian anjing di layar bisa sangat mengganggu, dan tanpa peringatan, banyak penonton meninggalkan bioskop dengan hati yang hancur. Banyak film drama terkenal melibatkan kematian anjing, termasuk hal ini sering terjadi di film horor. Karena itu, banyak penonton lebih memilih untuk meneliti terlebih dahulu untuk menghindari pengalaman yang mengganggu.
Kini, dengan kekhawatiran terbesar sudah teratasi, mereka yang tertarik dengan film ini dapat menontonnya dengan aman tanpa khawatir tentang pemicu emosional saat film ini tayang di bioskop. (H-4)
Aktris Claresta Taufan mengakui bahwa perannya dalam film horor Maryam: Janji dan Jiwa yang Terikat merupakan tantangan terberat sepanjang kariernya.
Sebuah teror supernatural siap menghantui layar lebar Indonesia. Maryam: Janji dan Jiwa Yang Terikat, produksi VMS Studio, resmi merilis poster dan trailer perdana
Film Inang menggambarkan perjuangan perempuan melawan kekuatan jahat yang ingin mengambil alih kehidupan bayinya.
Oka Antara membagikan pengalamannya bekerja sama dengan Baim Wong dalam film horor misteri Sukma.
Aktor Fedi Nuril hadapi tantangan baru dalam kariernya lewat film horor Sukma garapan Baim Wong.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved