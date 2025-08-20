Good Boy, Film Horor Supranatural Tentang Anjing Setia di Rumah Berhantu

Film Good Boy(foto dok. Shudder)

SETELAH trailer Good Boy dirilis Shudder, pencarian di Google untuk film Good Boy pun meningkat tajam. Good Boy merupakan film horor supranatural yang premisnya cukup familiar namun punya twist, di mana seekor anjing yang setia menghadapi kekuatan supranatural di sebuah rumah berhantu.

Film ini disutradarai oleh Ben Leonberg dan menjadi debut film panjangnya. Leonberg juga menulis naskah film bersama Alex Cannon. Dalam trailer pertama Good Boy, Shudder memberikan petunjuk lewat cerita rumah berhantu yang intens, yang diceritakan sepenuhnya dari sudut pandang anjing.

Sejak itu, pencarian kata kunci “apakah anjingnya mati di ‘GOOD BOY’” meningkat 2000% melalui pencarian Google. Film Good Boy telah melakukan premiere di Festival Film & TV SXSW pada Maret. Indy, yang memerankan anjing utama, memenangkan penghargaan Howl of Fame pertama kali di festival tersebut.

Dari film John Wick hingga I Am Legend, kematian anjing di layar bisa sangat mengganggu, dan tanpa peringatan, banyak penonton meninggalkan bioskop dengan hati yang hancur. Banyak film drama terkenal melibatkan kematian anjing, termasuk hal ini sering terjadi di film horor. Karena itu, banyak penonton lebih memilih untuk meneliti terlebih dahulu untuk menghindari pengalaman yang mengganggu.

Kini, dengan kekhawatiran terbesar sudah teratasi, mereka yang tertarik dengan film ini dapat menontonnya dengan aman tanpa khawatir tentang pemicu emosional saat film ini tayang di bioskop. (H-4)