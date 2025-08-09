Film 'Maryam : Janji & Jiwa Yang Terikat' Segera Tayang, Angkat Kisah Nyata Hubungan Cinta Antar Jin dan Manusia

Ilustrasi(Dok ist)

SETELAH sukses dengan horor Pemandi Jenazah yang meraih blockbuster, VMS Studio kembali dengan film horor terbaru berjudul Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat. Sebuah film yang diadaptasi dari podcast viral Lentera Malam berjudul Belenggu Jin Kafir.

Disutradarai Azhar Kinoi Lubis, Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat bakal dibintangi antaranya oleh Claresta Taufan, Wafda Saifan, Debo Andryos, Maryam Supraba, dan Rukman Rosadi. Melalui official teaser trailer yang dirilis, film horor Maryam memperlihatkan kisah bertema jin dalam kepercayaan masyarakat Indonesia, digabungkan dengan trauma psikologis personal.

“Film ini akan menjadi karya terbaru VMS Studio yang mengeksplorasi kekuatan cerita lokal Indonesia namun secara bersamaan memiliki resonansi bagi audiens global. Dari cerita yang relatable, terbukti dari viralnya podcast Lentera Malam, membuat film ini punya landasan cerita yang kuat dan familiar bagi penonton Indonesia,” ujar produser film horor Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat Tony Ramesh.

Film ini menghadirkan horor yang bukan hanya menakutkan secara visual, namun juga menggugah secara emosional dan menyajikan Pengalaman horor audio yang menyeramkan dengan atmosfer dan ketegangan yang lebih nyata, lebih dekat, dan lebih tak terlupakan. Maryam akan menghadirkan horor dari hubungan yang tidak terlihat antara manusia dan makhluk halus yang sudah melewati batas. Cinta yang salah bisa menjadi kekangan yang menakutkan.

Aktris Claresta Taufan bercerita tentang pengalamannya sepanjang proses syuting. “Saat melakukan persiapan, aku benar-benar fokus dan minta perlindungan, karena ini memang tidak main-main. Karena di sini ada tekanan tentang kisah manusia yang dicintai jin. Ini bakal jadi sesuatu yang fresh! Dan bener-bener mendorongku untuk mengeksplorasi peran yang belum pernah aku temui sebelumnya,” ungkap Claresta Taufan.

Alih wahana dari siniar berjudul Lentera Malam berjudul Belenggu Jin Kafir, film Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat diharapkan bisa menyamai kesuksesan siniarnya yang telah meraup sukses dengan 1,9 juta penonton. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop 18 September 2025. (H-2)