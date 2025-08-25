Film 'Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung' Rilis Poster dan Trailer

Ilustrasi(MI/RIFALDI PUTRA)

FILM horor-komedi Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung resmi merilis official poster dan trailer. Ini merupakan spin-off dari film Kang Mak From Pee Mak (2024). Kali ini, penonton akan diajak ke petualangan baru yang lebih kocak, absurd, dan penuh teror horor.

Pada poster terlihat disana deretan para pemain mulai dari Rigen Rakelna yang didapuk sebagai pemeran utama, Indro Warkop, Indra Jegel, Andre Taulany, Kenzy Taulany, Tora Sudiro, Pras Teguh, Davina Karamoy, hingga Asri Welas yang berperan sebagai nenek gayung.

Disutradarai oleh Herwin Novianto, dalam trailer pun tercuplik deretan teror horor yang mencekam namun disisipi tingkah laku jenaka para pemain. Latar belakang sebuah desa dengan hutan dan danau juga terlihat pada trailer. Tertampil pada cuplikan film Andrey Taulani bakal beradu akting dengan sang buah hati Kenzy Taulany.

"Film Kang Mak From Pee Mak kemarin sukses besar, dan banyak penonton yang minta kelanjutan atau spin-off. Akhirnya kami hadirkan 'Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung'. Ceritanya lebih gokil, karakternya lebih berwarna, dan tentu saja ada bumbu horor lewat sosok Nenek Gayung. Tapi jangan khawatir, ini horor yang bisa ditonton bareng keluarga, karena setiap ketakutan akan ditutup dengan gelak tawa,” kata Produser 'Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung', Frederica, dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (24/8).

Film produksi Falcon Pictures itu berkisah tentang Solah Vincenzo (Rigen) pulang ke kampungnya, ditemani Fajrul (Jegel), Jaka, (Tora) dan Supra (Indro). Solah membayangkan kepulangannya akan disambut sebagai pahlawan, tapi ternyata malah dikira setan. Solah semakin sedih ketika gadis yang dia suka sejak lama, Dara Gonzales (Devina) akan dinikahi oleh adik kandungnya sendiri Iqbal (Kenzy).

Namun pernikahan mereka terganggu karena diteror oleh kemunculan sosok setan, Nenek Gayung, setan pemandi jenazah yang sedang mencari korban untuk dimandikan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahan Iqbal dan Dara adalah jika Solah dan teman-temannya mau menghadapi Nenek Gayung dan meminta bantuan Kang Mas Pusi (Andre).

Frederica pun mengatakan kalau film ini merupakan kelanjutan dari film Kang Mak. "Kalau sudah nonton Kang Mak, kan sudah dijelasin tuh petualangan para prajurit ini dari desanya Kang Makmur, kemudian desa kedua Kang Solah, dan ada desa ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi film ini memang melanjutkan perjalanan dari teman-teman prajurit ini," terang Frederica.

Adapun Film 'Kang Solah From Kang Mak X Nenek Gayung' akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 25 September 2025. Bersiaplah untuk merasakan sensasi campuran antara keterangan, takut, komedi dalam film tersebut. (H-2)