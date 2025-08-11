Enam Komedian Bintangi Film Kang Solah From Kang Mak x Nenek Gayung

Headline
ENAM komedian, yaitu Indro Warkop, Tora Sudiro, Andre Taulany, Rigen Rakelna, Indra Jegel, dan Praz Teguh, tampil bersama dalam film terbaru yang diproduksi Falcon Pictures, Kang Solah from Kang Mak x Nenek Gayung, yang dijadwalkan tayang pada 25 September 2025.
"Kebetulan pada film ini ada Andre, Rigen, Indra, Tora, Praz Teguh dan Indro Warkop. Enam karakter yang kalau disatukan hasilnya bisa bikin studio rekaman terasa seperti panggung 'stand-up comedy'," kata produser Frederica dari Falcon Pictures dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/8).
Film yang merupakan sekuel dari film sebelumnya, Kang Mak from Pee Mak itu, menjadikan Rigen sebagai pemeran utama karena ada wacana
menghadirkan cerita lanjutan yang berurutan dimulai dari Kang Mak (Vino G Bastian) pada film pertama, berlanjut ke Solah Vincenzio yang diperankan Rigen.
Komedian lainnya, termasuk Tora Sudiro, Indra Jegel, Indro Warkop, dan Andre Taulany juga pernah bermain film Kang Mak From Pee Mak.
Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan soundtrack Senyum Membawa Luka, yang dipopulerkan pedangdut ternama mendiang Meggy Z.
Pemilihan lagu itu sebagai soundtrack, tidak lepas dari usulan peran pameran utamanya Rigen Rakelna yang menganggap lagu tersebut memiliki
kaitan dengan genre cerita film tersebut.
Lagu dangdut tersebut dipilih, karena menurut Rigen, ada kesamaan dalam dua kata yang bertolak belakang tersebut yaitu senyum dan luka.
"Ada kurang lebih sama. Jadi senyum, ada sedikit lah lukanya, makanya senyum membawa luka," pungkas Rigen. (Ant/Z-1)
