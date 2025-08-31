Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak Masuk Daftar 100 Film Asia Terbaik

Cuplikan adegan dari film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak(imdb)

KABAR membanggakan kembali datang dari dunia perfilman Indonesia. Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak karya sutradara Mouly Surya resmi masuk ke dalam daftar 100 Film Asia Terbaik yang Diproduksi Sejak 1996 versi Asian Cinema 100, yang dibuat Festival Film Internasional Busan.

Marlina menjadi satu-satunya film Indonesia dalam daftar tersebut, sekaligus satu dari 18 film asal Asia Tenggara yang berhasil masuk dalam daftar.

Asian Cinema 100 merupakan inisiatif representatif yang meninjau ulang sejarah sinema Asia dan menyoroti warisan sinematik yang telah dibangun selama beberapa dekade.

Baca juga : Laura Basuki Mengaku Bahagia Bisa Tampil di BIFF 2023

Daftar prestisius ini disusun berdasarkan survei internasional yang melibatkan 161 partisipan dari 34 negara—terdiri dari sutradara, produser, aktor, kritikus, peneliti, hingga programmer festival film.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, terpilih 118 judul film (termasuk beberapa film dengan perolehan skor seri) yang dianggap memiliki nilai estetika, kekuatan naratif, dan kontribusi penting terhadap perkembangan sejarah sinema Asia.

Baca juga : Film Ali Topan Rilis Video First Look Jelang Tayang di BIFF

Film In the Mood for Love karya Wong Kar Wai menempati peringkat pertama, diikuti A One and A Two karya Edward Yang pada posisi kedua, serta Parasite karya Bong Joon Ho di posisi ketiga.

Sejumlah film penting lainnya, seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon karya Ang Lee, Nobody Knows karya Kore-eda Hirozaku, A Separation karya Asghar Farhadi, dan Spirited Away karya Hayao Miyazaki, juga masuk dalam daftar tersebut.

“Saya jujur kaget dan senang melihat ada Marlina di daftar penuh dengan film-film legendaris dari Asia ini. Marlina umurnya sudah 8 tahun, tetapi terus memberikan kejutan bagi kami dan bagaimana dia terus hidup di hati penonton, dan ternyata tidak hanya penonton Indonesia tapi juga Asia. Diakui oleh Busan yang adalah festival film terbesar dan/atau terpenting di Asia, ini sebuah kehormatan. Saya berharap lebih banyak film Indonesia di masa yang akan datang” Kata Mouly Surya.

Dengan masuknya Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak ke daftar tersebut, film Indonesia kembali mendapatkan pengakuan dunia internasional. Film ini sebelumnya telah menuai apresiasi di berbagai festival film internasional, termasuk world premiere di Directors’ Fortnight, Cannes, pada 2017, dan kini semakin meneguhkan posisinya sebagai salah satu karya penting dalam lanskap perfilman Asia kontemporer.

Penghargaan ini bukan hanya menjadi tonggak baru bagi karier Mouly Surya sebagai sutradara, tetapi juga menandai semakin kuatnya eksistensi dan kontribusi sinema Indonesia di panggung dunia.

Sebelumnya, Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak juga pernah ditampilkan dalam program spesial Festival Film Internasional Busan 2021 bertajuk Wonder Women Movies, yang menghadirkan sepuluh film terbaik Asia karya sutradara perempuan, bersama karya-karya sutradara ternama seperti Mira Nair dan Naomi Kawase. (Z-1)