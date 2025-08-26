Sekuel Film Air Mata di Ujung Sajadah Dijadwalkan Tayang 23 Oktober

Poster film Air Mata di Ujung Sajadah 2(Instagram @airmatadiujungsajadahfilm)

RUMAH produksi Beehave Pictures membuatkan sekuel film Air Mata di Ujung Sajadah untuk ditayangkan di bioskop seluruh Indonesia mulai 23 Oktober 2025.

"Film Air Mata di Ujung Sajadah 2 akan menyajikan pengalaman menonton film dengan konflik berlapis yang menyentuh hati setiap keluarga," kata produser Air Mata di Ujung Sajadah 2, Ronny Irawan, dalam siaran pers, dikutip Selasa (26/8).

Disutradarai kembali oleh Key Mangunsong, Titi Kamal juga kembali berperan sebagai tokoh utama Aqilla di Air Mata di Ujung Sajadah 2.

Melalui tangan sang sutradara, film itu mempertahankan tema cinta kasih keluarga yang penuh emosi, kehilangan dan harapan seperti

yang ada pada film pertamanya.

Film itu akan menyajikan cerita perjalanan hidup Aqilla setelah merelakan anak kandungnya Baskara (Faqih Alaydrus) untuk diasuh oleh pasangan Arif dan Yumna di Surakarta.

Aqilla juga disebut memutuskan untuk mengunjungi Surakarta dan mencari kebenaran tentang kondisi Baskara ketika kontaknya dengan sang anak melalui Yumna (Citra Kirana) putus selama berbulan-bulan.

Karakter Aqilla dan Yumna diceritakan sebagai dua sosok ibu yang sama-sama berjuang untuk memberikan cinta dan kebahagiaan kepada Baskara.

Berdasarkan dua foto yang dirilis rumah produksi, Baskara pada Air Mata di Ujung Sajadah 2 sudah berusia 9 tahun dan merayakan ulang tahunnya bersama Aqilla dan Yumna.

Selain Titi Kamal, Citra Kirana, dan Faqih Alaydrus, film sekuel Air Mata di Ujung Sajadah juga dibintangi oleh Daffa Wardhana, Jenny Rachman, serta Mbok Tun. (Ant/Z-1)