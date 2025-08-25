Berikut Film Horor Indonesia Terseram di Netflix(Doc IMDB)

FILM horor adalah salah satu genre film yang dirancang khusus untuk menimbulkan rasa takut, tegang, ngeri, atau kaget pada penonton.

Film ini biasanya menampilkan elemen supranatural, psikologis, atau kekerasan yang dikemas untuk menciptakan suasana mencekam dan menegangkan.

Berikut 9 Film Horor Indonesia Terseram di Netflix

1. Pengabdi Setan (2017)

Karya fenomenal Joko Anwar ini menceritakan teror yang menghantui keluarga pasca kematian sang ibu. Atmosfer mencekam, efek supernatural, dan arah visual yang kuat menjadikan film ini ikon horor modern Indonesia.

Baca juga : 16 Film Horor Indonesia Terbaik

2. Perempuan Tanah Jahanam (2019)

Joko Anwar kembali dengan kisah horor penuh twist, berlokasi di desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam. Sinematografinya menawan namun tetap menakutkan.

3. Kafir: Bersekutu dengan Setan (2018)

Menghadirkan suasana gelap keluarga yang dihantui oleh ilmu hitam. Penampilan Putri Ayudya dan Sujiwo Tejo serta nuansa misterius era 1920-an menambah daya seramnya.

4. Makmum (2019)

Menciptakan horor religius di setting asrama. Sosok makmum misterius yang tiba-tiba muncul saat sholat membawa rasa tidak nyaman yang mendalam.

Baca juga : Disutradarai Farishad Latjuba, Berikut Deretan Pemain Film Wanita Ahli Neraka

5. Sabrina (2018)

Boneka menyeramkan sebagai pusat teror, dibalut atmosfer misterius dan performa Luna Maya yang kuat.

6. The 3rd Eye (Mata Batin, 2017)

Kisah mistis tentang kemampuan melihat dunia gaib yang menuntun ke bayangan supernatural mengerikan. Nuansa ini dibangun dengan atmosfer perlahan yang menegangkan.

7. Danur: I Can See Ghosts (2017)

Berdasarkan kisah nyata gadis indigo yang berteman dengan hantu. Teror terasa personal dan psikologis.

8. Rasuk (2018)

Adaptasi novel Risa Saraswati ini membawa kisah vila angker dan persahabatan yang berubah jadi mimpi buruk.

9. Qorin (2022)

Teror berbasis pesantren dengan ritual supranatural yang berbahaya. Plot bertumbuh menjadi sangat mencekam dan penuh kejutan.

Film horor Indonesia di atas menampilkan suasana gelap, injust cerita mistis, atau tema religi yang menggigit. (Z-4)