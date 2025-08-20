Cerita Film Horor Good Boy, Saat Anjing Dihantui di Rumah Baru

Seekor anjing setia Indy(Dok. Shudder)

GOOD Boy, film horor supranatural yang disutradarai oleh Ben Leonberg menghadirkan kisah mengerikan yang diceritakan dari sudut pandang seekor anjing—sesuatu yang jarang ditemui penonton di layar lebar. Indy, seekor anjing setia, pindah ke sebuah rumah pertanian di pedesaan bersama pemiliknya, Todd.

Sementara Todd melihat rumah barunya sebagai awal yang baru, Indy mulai merasakan kehadiran jahat yang mengintai di setiap sudut. Visi yang menghantui, suara-suara aneh, dan sosok-sosok hantu menguji keberanian Indy saat ia berjuang untuk menyelamatkan sahabat terbaiknya dari kekuatan gelap.

Narasi film ini menggabungkan emosi manusia dengan ketegangan supranatural, semuanya dari sudut pandang anjing. Cara unik dalam menceritakan kisah ini tidak hanya membuat film rumah berhantu biasa menjadi lebih menarik, tetapi juga menunjukkan betapa setianya seekor hewan peliharaan dalam melindungi teman manusianya.

Kisah ini dimulai ketika Todd, yang diperankan oleh Shane Jensen, mendapatkan sebuah rumah pedesaan yang telah kosong selama bertahun-tahun dari kakeknya. Todd pindah ke rumah pertanian bersama Indy untuk mencari kedamaian dan memulai hidup baru. Namun, tempat yang disebut-sebut aman ini sama sekali tidak ramah.

Indy melihat hal-hal aneh yang tidak terlihat oleh orang lain sejak malam pertama. Dia mendengar suara-suara aneh, melihat hal-hal yang tidak ada, dan bahkan bertemu dengan hantu anjing yang telah lama mati, yang memberinya peringatan misterius.

Indy berusaha keras untuk membuat Todd menyadari betapa seriusnya bahaya tersebut, tetapi dia tidak bisa. Rumah pertanian itu menyimpan rahasia tentang bagaimana pemilik terakhirnya meninggal secara tragis, dan hantu-hantu semakin kuat setiap hari.

Seiring aktivitas supranatural semakin parah, Todd mulai menyerah pada kekuatan jahat yang menghuni rumah itu. Kondisi kesehatannya memburuk, dan dia mulai bertindak berbeda.

Segera, hubungannya dengan Indy akan diuji seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Todd menyerah pada kekuatan gelap rumah itu, tetapi Indy menemukan kekuatan untuk melawan kejahatan yang mengancam Todd.

Indy, yang memerankan anjing di film ini adalah anjing milik sang sutadara Ben Leonberg. Shane Jensen memerankan Todd, pemilik hewan peliharaan Indy yang terjebak dalam kekacauan supranatural.

Keith Fessenden memerankan karakter menyeramkan sebagai kakek Todd, yang arwahnya tetap menemani Todd bahkan setelah ia meninggal. Arielle Friedman memerankan saudara perempuan Todd. Stuart Rudin dan Anya Krawcheck juga bergabung dalam pemeran pendukung.

Film ini akan dirilis secara terbatas di bioskop-bioskop Amerika Serikat pada 3 Oktober 2025. Film ini didistribusikan oleh IFC Films dan Shudder, dan belum ada informasi apakah film ini juga akan tayang di Indonesia. (M-3)