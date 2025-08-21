Film Keadilan: The Verdict akan Tayang di Bioskop Mulai 20 November

Poster film Keadilan: The Verdict(imdb)

FILM thriller psikologis berjudul Keadilan: The Verdict memastikan jadwal tayang di bioskop Indonesia mulai 20 November 2025.

Lewat karya kolaborasi sutradara Korea Selatan Lee Chang-hee dan sineas Indonesia Yusron Fuadi itu, aktor Rio Dewanto hingga Reza Rahadian dipastikan menjadi lawan main yang sengit.

Itu tergambar melalui poster dan cuplikan penggoda (teaser) film tersebut yang ditampilkan perdana dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (20/8).

Baca juga : Mengungkap Perjuangan Ibu dalam Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah yang Tayang 4 September 2025

"Saya suka dengan cerita ini karena ini cerita yang memiliki relevansi dengan hari-hari dan keseharian kita. Diceritakan dengan cara yang seru, ada aksinya, ada dramanya yang kuat, dan saya senang sekali kembali bermain dengan Rio Dewanto, kolaborasi yang menyenangkan,"

kata Reza.

"Saya dengan Reza terakhir syuting bareng 12 tahun yang lalu ya di film ? (Tanda Tanya). Senang sekali sekarang dipertemukan lagi, enggak sabar buat 20 November nanti," timpal Rio.

Baca juga : Film Animasi Panji Tengkorak akan Tayang di Bioskop pada 28 Agustus

Cuplikan Keadilan: The Verdict mengikuti kisah Raka (Rio Dewanto) merayakan kelulusan ujian advokat bersama istri tercinta yang tengah hamil, Nina (Niken Anjani).

Namun kebahagiaan Raka justru berubah menjadi tragedi yang memilukan.

Raka menemukan Nina meninggal dunia dengan cara yang brutal.

Tragedi itu membuat Raka diliputi amarah dan kebencian serta niat untuk menuntut balas dan mencari siapa pembunuh Nina.

Sayangnya kasus itu ikut ditangani oleh Timo (Reza Rahadian), seorang advokat yang memiliki reputasi yang tidak cukup baik, bahkan dikenal manipulatif.

Timo selalu melakukan berbagai cara untuk bisa membuat kliennya menang dalam kasusnya.

Bahkan arah persidangan untuk mengusut kematian Nina malah berubah secara tak terduga hingga tidak mampu diantisipasi Raka.

Persidangan kasus Nina itu dibicarakan dan disiarkan di seluruh media sosial di Indonesia. Apakah Raka bisa mendapatkan keadilannya?

Film tersebut turut dibintangi sederet aktor lain seperti Indra Pacique, Rangga Nattra, Eduward Manalu, Tyan Anugrah, Rafly Altama, Dian Nitami, Elang El Gibran, Dimas Aditya, Niken Anjani, Vonny Anggraini, Karina Salim, Bizael Tanasale, Tubagus Ali, Wieshly Brown, Adam Farrel, dan Jessica Katharina. (Ant/Z-1)