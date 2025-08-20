Leya Princy Mendalami Peran Cinta di Film Musikal Rangga & Cinta

Aktris pemeran Rangga & Cinta, Leya Princy.(MI/Sekar Arum Pramudita)

Dua dekade setelah Ada Apa dengan Cinta? (2002) melekat di hati penonton, kisah Rangga dan Cinta kembali hadir lewat Rangga & Cinta, kali ini dalam format musikal yang menjanjikan pengalaman baru bagi penggemar setia. Karakter ikonis yang dulu diperankan Nicholas Saputra dan Dian Sastro kini dihidupkan oleh dua talenta muda, El Putra Sarira dan Leya Princy.

Proses Pemilihan Pemeran

Menurut sutradara Riri Reza, pencarian pemeran berlangsung ketat selama tiga bulan. Menariknya, kali ini proses menemukan Rangga justru paling cepat, berbanding terbalik dengan tahun 2000. “Kalau dulu, mencari Rangga paling sulit. Sekarang justru Cinta yang terakhir ditentukan,” ujarnya.

Alasan Leya Memilih Peran Cinta

Bagi Leya, kesempatan membintangi film debutnya sebagai Cinta adalah mimpi besar.

Baca juga : Film AADC Hadir dengan Wajah Baru, Drama Musikal Rangga & Cinta akan Tayang Bulan Oktober 2025

“Aku dari kecil nonton AADC. Jadi pas dapat tawaran ini, jelas aku mau. Apalagi versi musikalnya memberi nuansa baru dan sangat menarik,” ungkap aktris kelahiran 2006 itu.

Untuk mendalami peran, para pemain menonton ulang film lama dan melakukan riset karakter.

“Kita membangunnya dengan cara research masing-masing, lalu ngobrol ansambel bareng-bareng. Jadi tahu latar belakang tiap karakter dan bagaimana responsku terhadap Alya, Karmen, Maura, atau Milly,” jelas Leya.

Meski sejumlah pemain lama seperti Dian Sastro, Adinia Wirasti, dan Titi Kamal sempat mengunjungi lokasi syuting, keterlibatan mereka lebih sebagai pemberi semangat. “Mereka datang untuk support, bukan untuk mengajari. Mas Riri memang ingin kita menemukan karakter sendiri,” tambahnya.

Nuansa Baru, Sentuhan Musikal

Tanpa meninggalkan unsur ikonis, para aktor muda membawa interpretasi segar yang diperkuat dengan musik. Tepat 2 Oktober 2025, Rangga & Cinta akan mengajak penonton larut dalam emosi melalui lantunan musikal yang membingkai kisah cinta legendaris ini. (Z-10)