Leya Princy Mendalami Peran Cinta di Film Musikal Rangga & Cinta

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Dua dekade setelah Ada Apa dengan Cinta? (2002) melekat di hati penonton, kisah Rangga dan Cinta kembali hadir lewat Rangga & Cinta, kali ini dalam format musikal yang menjanjikan pengalaman baru bagi penggemar setia. Karakter ikonis yang dulu diperankan Nicholas Saputra dan Dian Sastro kini dihidupkan oleh dua talenta muda, El Putra Sarira dan Leya Princy.
Menurut sutradara Riri Reza, pencarian pemeran berlangsung ketat selama tiga bulan. Menariknya, kali ini proses menemukan Rangga justru paling cepat, berbanding terbalik dengan tahun 2000. “Kalau dulu, mencari Rangga paling sulit. Sekarang justru Cinta yang terakhir ditentukan,” ujarnya.
Bagi Leya, kesempatan membintangi film debutnya sebagai Cinta adalah mimpi besar.
“Aku dari kecil nonton AADC. Jadi pas dapat tawaran ini, jelas aku mau. Apalagi versi musikalnya memberi nuansa baru dan sangat menarik,” ungkap aktris kelahiran 2006 itu.
Untuk mendalami peran, para pemain menonton ulang film lama dan melakukan riset karakter.
“Kita membangunnya dengan cara research masing-masing, lalu ngobrol ansambel bareng-bareng. Jadi tahu latar belakang tiap karakter dan bagaimana responsku terhadap Alya, Karmen, Maura, atau Milly,” jelas Leya.
Meski sejumlah pemain lama seperti Dian Sastro, Adinia Wirasti, dan Titi Kamal sempat mengunjungi lokasi syuting, keterlibatan mereka lebih sebagai pemberi semangat. “Mereka datang untuk support, bukan untuk mengajari. Mas Riri memang ingin kita menemukan karakter sendiri,” tambahnya.
Tanpa meninggalkan unsur ikonis, para aktor muda membawa interpretasi segar yang diperkuat dengan musik. Tepat 2 Oktober 2025, Rangga & Cinta akan mengajak penonton larut dalam emosi melalui lantunan musikal yang membingkai kisah cinta legendaris ini. (Z-10)
Nama Kyandra Sembel mungkin masih baru di telinga publik, namun gaya modis dan pesonanya berhasil menarik perhatian. Aktris muda ini kini masuk jajaran wajah segar dalam film Rangga & Cinta
Film ini menjadi penanda bagaimana Miles Films berusaha menjaga salah satu kisah paling ikonis di perfilman Indonesia, tetapi kali ini dengan wajah-wajah baru
SETELAH meluncurkan video cuplikan trailer dan pengungkapan pemeran (cast reveal) Miles Films kini meluncurkan trailer resmi film Rangga & Cinta berdurasi dua menit.
Film ini menjadi penanda bagaimana Miles Films berusaha menjaga salah satu kisah paling ikonis di perfilman Indonesia, tetapi kali ini dengan wajah-wajah baru
Saat SMA di Jayapura, El Putra Sarira cenderung menjadi panitia acara 17 Agustus atau perayaan hari kemerdekaan.
Film layar lebar Rangga & Cinta menjadi film layar lebar pertama El Putra Sarira.
Mira Lesmana mengatakan bahwa Nicholas Saputra memberikan banyak masukan dalam pemilihan pemeran baru tokoh-tokoh dalam Geng Cinta di film Rangga & Cinta.
Dalam film Rangga & Cinta, anggota Geng Cinta diperankan oleh Leya Princy, Daniella Tumiwa, Katyana Mawira, Kyandra Sembel, dan Jasmine Nadya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved