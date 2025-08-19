Film AADC Hadir dengan Wajah Baru, Drama Musikal Rangga & Cinta akan Tayang Bulan Oktober 2025

Cast film Rangga & Cinta(MI/Sekar)

LEBIH dari 20 tahun sejak pertama kali dirilis, Ada Apa dengan Cinta (AADC)? kembali dihidupkan melalui film drama musikal dengan judul Rangga & Cinta.

Film ini menjadi penanda bagaimana Miles Films berusaha menjaga salah satu kisah paling ikonis di perfilman Indonesia, tetapi kali ini dengan wajah-wajah baru yang siap menyapa generasi muda.

The Rebirth of Ada Apa dengan Cinta ini ternyata pada awalnya sempat digagas untuk dijadikan sebuah serial. Fakta ini diungkapkan langsung oleh sutradara Riri Reza pada sesi wawancara khusus dengan Media Indonesia, Selasa (19/8).

Baca juga : El Putra Sarira Targetkan Segera Lulus Kuliah

“Waktu itu sekitar lima tahun lalu, kita (Riri dan Mira) kepikiran untuk membuatnya menjadi serial dengan warna musikal, tapi serial. Jadi kayak lima episode gitu. Kemudian (ternyata) kita punya waktu untuk mengerjakannya, jadi film yang akan tayang di bioskop.”

Riri Reza menuturkan bahwa menurut mereka, bioskop merupakan sebuah tempat khusus bagi sebuah film.

Rangga & Cinta diciptakan sebagai ruang untuk menonjolkan bakat para pemeran yang dinilai Riri sebagai anak-anak muda dengan talenta bernyanyi dan berakting yang bagus.

Baca juga : Poster dan Trailer Film Rangga & Cinta, Nostalgia Ada Apa dengan Cinta?

“Jadi timing-nya pas untuk melahirkan anak-anak berbakat di dunia film Indonesia,” lanjutnya saat ditanyakan mengenai wajah-wajah baru yang dimunculkan dalam film.

Film musikal yang diproduseri Mira Lesmana ini sengaja dibuatkan versi terbaru dengan mempertahankan latar dan nuansa tahun 2000-an yang telah dan masih melekat di ingatan publik.

Keputusan kreatif ini bukan sekadar romantisasi masa lalu, melainkan dengan alasan kuat bahwa latar waktu memegang peran yang sangat penting dalam jalannya sebuah cerita.

Menurut Riri, kondisi Indonesia hari ini sama halnya dengan kondisi Indonesia kala itu.

“Kalau kata saya, agar generasi sekarang bisa belajar dan mengalami (masa itu),” jelas Riri lagi.

Dengan mempertahankan latar tahun seperti film pertama, hasilnya adegan seperti Geng Cinta yang kerap berkumpul dan keberadaan Rangga yang tidak melulu diketahui Cinta tetap menjadi ciri khas dari kisah percintaan dua siswa SMA itu.

Terjadinya pengulangan tren masa itu di masa kini seperti mode berpakaian menjadi sebuah kesamaan yang diharapkan Riri dapat menjadi jembatan penghubung bagi para generasi muda sekarang ketika menyaksikan Rangga & Cinta yang akan tayang perdana di layar lebar pada 2 Oktober 2025 yang akan mendatang.