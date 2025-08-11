El Putra Sarira Targetkan Segera Lulus Kuliah

Aktor El Putra Sarira(ANTARA/Abdu Faisal)

AKTOR pemeran Rangga dalam film Rangga & Cinta: The Rebirth of Ada Apa Dengan Cinta, El Putra Sarira, tengah mengejar sidang skripsi dan menjadikan lulus kuliah sebagai target terdekat untuk dicapainya di 2025.

El mengaku ia akan sidang skripsi di Jurusan Teknik Informatika kampusnya di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Target untuk selama setahun ini pastinya mau fokus selesaikan kuliah dulu. Sekarang lagi proses skripsi dan menuju sidang," kata El, dikutip Senin (11/8).

Setelah lulus, El akan mengejar kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi dan mencoba untuk mendalami lagi dunia film.

"Dan juga tentunya belajar tentang musik lagi," kata El.

Selain berakting, El mengaku hobi juga menyanyi di sela keseharian aktivitas di bangku perkuliahan.

Pemuda asal Manokwari, Papua Barat itu juga berorganisasi, bahkan pernah menjadi panitia acara 17 Agustus atau perayaan hari kemerdekaan.

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, El menciptakan relasi dan pengalaman.

Film layar lebar Rangga & Cinta menjadi film layar lebar pertama El Putra Sarira.

Film tersebut juga menghadirkan kejutan ansambel aktor dan aktris yang baru dari film terdahulunya Ada Apa Dengan Cinta? (AADC), dengan El Putra Sarira sebagai Rangga dan Harleyava 'Leya' Princy sebagai Cinta.

Demikian pula Daniella Tumiwa sebagai Karmen, Rafly Altama sebagai Mamet, Katyana Mawira sebagai Milly, Kyandra Sembel sebagai

Maura, dan Jasmine Nadya sebagai Alya.

Pemeran Rangga dalam film AADC dan AADC 2, Nicholas Saputra kini menjadi produser.

Nicholas bertanggung jawab dalam audisi para pemeran baru film tersebut. (Ant/Z-1)