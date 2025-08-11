El Putra Sarira Targetkan Segera Lulus Kuliah

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
AKTOR pemeran Rangga dalam film Rangga & Cinta: The Rebirth of Ada Apa Dengan Cinta, El Putra Sarira, tengah mengejar sidang skripsi dan menjadikan lulus kuliah sebagai target terdekat untuk dicapainya di 2025.
El mengaku ia akan sidang skripsi di Jurusan Teknik Informatika kampusnya di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Target untuk selama setahun ini pastinya mau fokus selesaikan kuliah dulu. Sekarang lagi proses skripsi dan menuju sidang," kata El, dikutip Senin (11/8).
Setelah lulus, El akan mengejar kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi dan mencoba untuk mendalami lagi dunia film.
"Dan juga tentunya belajar tentang musik lagi," kata El.
Selain berakting, El mengaku hobi juga menyanyi di sela keseharian aktivitas di bangku perkuliahan.
Pemuda asal Manokwari, Papua Barat itu juga berorganisasi, bahkan pernah menjadi panitia acara 17 Agustus atau perayaan hari kemerdekaan.
Melalui serangkaian aktivitas tersebut, El menciptakan relasi dan pengalaman.
Film layar lebar Rangga & Cinta menjadi film layar lebar pertama El Putra Sarira.
Film tersebut juga menghadirkan kejutan ansambel aktor dan aktris yang baru dari film terdahulunya Ada Apa Dengan Cinta? (AADC), dengan El Putra Sarira sebagai Rangga dan Harleyava 'Leya' Princy sebagai Cinta.
Demikian pula Daniella Tumiwa sebagai Karmen, Rafly Altama sebagai Mamet, Katyana Mawira sebagai Milly, Kyandra Sembel sebagai
Maura, dan Jasmine Nadya sebagai Alya.
Pemeran Rangga dalam film AADC dan AADC 2, Nicholas Saputra kini menjadi produser.
Nicholas bertanggung jawab dalam audisi para pemeran baru film tersebut. (Ant/Z-1)
Rasa kagum Isyana Sarasvati terhadap Iwan Fals telah ditunjukkan berkali-kali dengan mengundang musisi kawakan itu sebagai bintang tamu dalam konser tunggalnya.
LSF akan melakukan penilaian terhadap film yang masuk dengan menyesuaikan klasifikasi mencakup kategori Semua Umur (SU), 13+, Dewasa 17+, dan 21+.
Menurut aktor Denny Sumargo (Densu), pengisi suara karakter Panji Tengkorak. lagu Bunga Terakhir sangat relevan dengan kisah Panji yang kehilangan istrinya, Murni, secara tragis.
Maryam: Janji & Jiwa Yang Terikat diadaptasi dari podcast viral Lentera Malam berjudul Belenggu Jin Kafir.
Pengepungan di Bukit Duri menggabungkan aksi menegangkan dengan isu-isu sosial yang kuat dan relevan, serta menjadikannya salah satu film yang paling banyak dibicarakan tahun ini.
Mira Lesmana mengatakan bahwa Nicholas Saputra memberikan banyak masukan dalam pemilihan pemeran baru tokoh-tokoh dalam Geng Cinta di film Rangga & Cinta.
Dalam film Rangga & Cinta, anggota Geng Cinta diperankan oleh Leya Princy, Daniella Tumiwa, Katyana Mawira, Kyandra Sembel, dan Jasmine Nadya.
Film Rangga & Cinta merupakan remake dari film Ada Apa dengan Cinta? (2002).
Karakter Mamet, yang sebelumnya diperankan Dennis Adhiswara, dikenal dengan perangainya yang lucu dan sempat menaruh hati pada Cinta.
Karakter El Putra Sarira dinilai cukup pantas memerankan Rangga, karena El memiliki sifat yang cenderung kikuk, sama seperti karakter tokoh Rangga yang diperankannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved