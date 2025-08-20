Bukan Momen Romantis, Ternyata Ini Adegan Favorit Kyandra Sembel di Film Rangga & Cinta

Adegan Favorit Kyandra Sembel di Film Rangga & Cinta.(MI/Sekar Arum Pramudita)

Nama Kyandra Sembel mungkin masih baru di telinga publik, namun gaya modis dan pesonanya berhasil menarik perhatian. Aktris muda ini kini masuk jajaran wajah segar dalam film Rangga & Cinta garapan Riri Riza dan Mira Lesmana.

Pada Selasa (19/8), pemeran Maura dalam remake Ada Apa dengan Cinta? (2002) itu membocorkan adegan favoritnya selama syuting. Bukan momen manis, melainkan pertengkaran emosional dengan Karmen, sahabatnya di cerita.

“Berantem sama kamu!” ceplos Kyandra sambil menatap Daniella Tumiwa, pemeran Karmen, saat bertandang ke redaksi Media Indonesia.

Dengan antusias, Kyandra menjelaskan alasannya.

“Itu seru banget! Aku sampai deg-degan, marahnya pun beneran terasa.”

Tak hanya soal adegan, Kyandra juga berbagi pengalaman saat pertama tahu dirinya terlibat dalam proyek ini.

“Awalnya aku gak tau filmnya apa. Begitu dengar untuk Ada Apa dengan Cinta, aku langsung excited banget. Dari kecil aku suka banget AADC, jadi seneng rasanya bisa ikut.”

Menurutnya, karakter Maura yang centil dan percaya diri punya banyak kemiripan dengan dirinya. Sosok ini juga memperkuat warna persahabatan khas Geng Cinta.

Film Rangga & Cinta sendiri menghadirkan nuansa segar untuk generasi muda, tak hanya soal cinta remaja, tetapi juga ikatan persahabatan yang timeless.

Bagi Kyandra, film yang tayang 2 Oktober 2025 ini terasa comforting. Ia berharap kisahnya bisa relatable dengan pengalaman remaja penonton. (Z-10)