Bukan Momen Romantis, Ternyata Ini Adegan Favorit Kyandra Sembel di Film Rangga & Cinta

Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Nama Kyandra Sembel mungkin masih baru di telinga publik, namun gaya modis dan pesonanya berhasil menarik perhatian. Aktris muda ini kini masuk jajaran wajah segar dalam film Rangga & Cinta garapan Riri Riza dan Mira Lesmana.
Pada Selasa (19/8), pemeran Maura dalam remake Ada Apa dengan Cinta? (2002) itu membocorkan adegan favoritnya selama syuting. Bukan momen manis, melainkan pertengkaran emosional dengan Karmen, sahabatnya di cerita.
“Berantem sama kamu!” ceplos Kyandra sambil menatap Daniella Tumiwa, pemeran Karmen, saat bertandang ke redaksi Media Indonesia.
Dengan antusias, Kyandra menjelaskan alasannya.
“Itu seru banget! Aku sampai deg-degan, marahnya pun beneran terasa.”
Tak hanya soal adegan, Kyandra juga berbagi pengalaman saat pertama tahu dirinya terlibat dalam proyek ini.
“Awalnya aku gak tau filmnya apa. Begitu dengar untuk Ada Apa dengan Cinta, aku langsung excited banget. Dari kecil aku suka banget AADC, jadi seneng rasanya bisa ikut.”
Menurutnya, karakter Maura yang centil dan percaya diri punya banyak kemiripan dengan dirinya. Sosok ini juga memperkuat warna persahabatan khas Geng Cinta.
Film Rangga & Cinta sendiri menghadirkan nuansa segar untuk generasi muda, tak hanya soal cinta remaja, tetapi juga ikatan persahabatan yang timeless.
Bagi Kyandra, film yang tayang 2 Oktober 2025 ini terasa comforting. Ia berharap kisahnya bisa relatable dengan pengalaman remaja penonton. (Z-10)
SETELAH meluncurkan video cuplikan trailer dan pengungkapan pemeran (cast reveal) Miles Films kini meluncurkan trailer resmi film Rangga & Cinta berdurasi dua menit.
Sutradara Riri Riza mengatakan karakter Rangga merupakan sosok ‘outsider’ dari lingkungannya.
Setelah diumumkan melalui media sosial Miles Films dan Rangga Cinta, para pemeran baru Rangga & Cinta menjadi perbincangan hangat.
SETELAH menunda pengumuman, kini para pemain utama film Rangga & Cinta diumumkan secara daring lewat video perkenalan yang diunggah di akun media sosial @filmranggacinta.
Kedua perusahaan film tersebut melengkapi jajaran kolaborator Miles Films dalam memproduksi dan mempersembahkan film Rangga & Cinta
Sutradara Riri Riza mengatakan karakter Rangga merupakan sosok ‘outsider’ dari lingkungannya.
Kedua perusahaan film tersebut melengkapi jajaran kolaborator Miles Films dalam memproduksi dan mempersembahkan film Rangga & Cinta
Miles Films siap melahirkan karya-karya baru dengan genre yang beragam dan berkolaborasi bersama para sineas muda.
Dengan raihan penonton 2,4 juta lebih penonton, film Petualangan Sherina 2 saat ini menjadi film kelima dengan raihan penonton terbanyak pada 2023.
Mira pun mengingatkan kembali jika penonton melihat lanskap Kalimantan, jika ingin mengeksplor wilayah tersebut juga perlu dibarengi dengan kesadaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved