Sony dan Netflix Siapkan Sekuel K-Pop Demon Hunters

Sekuel K-Pop Demon Hunters.(Netflix)

Penggemar K-Pop Demon Hunters mungkin akan segera mendapatkan kabar baik lebih cepat dari yang diperkirakan. Sequel untuk film animasi yang fenomenal musim panas ini kabarnya tengah dalam tahap pembicaraan antara Sony dan Netflix.

Variety, media komersial asal Amerika, melaporkan bahwa kedua raksasa hiburan tersebut tengah membahas langkah lanjutan untuk melanjutkan kesuksesan film ini.

Dirilis pada 22 Juni, K-Pop Demon Hunters langsung mencuri perhatian dunia dan mencapai popularitas luar biasa, menjadi fenomena global. Film ini menggabungkan dua elemen yang tidak biasa namun sangat memikat: dunia K-Pop yang penuh warna dan genre fantasi aksi bertemakan pemburu iblis.

Diproduksi oleh Sony Pictures Animation bersama studio Korea Selatan, proyek ini melibatkan talenta internasional baik dalam hal musik maupun pengisi suara, membuatnya semakin menarik perhatian.

Dengan premis yang unik, film ini menggambarkan para idola K-Pop yang memiliki identitas ganda sebagai pemburu iblis. Kombinasi segar antara cerita yang menarik dan musik yang luar biasa membuat K-Pop Demon Hunters menjadi hit besar, khususnya di kalangan penggemar budaya pop Korea dan generasi muda.

Bahkan, K-Pop Demon Hunters kini menjadi film Netflix paling laris sepanjang sejarah, mengalahkan Red Notice pada 26 Agustus 2025.

Tidak hanya filmnya yang meraih kesuksesan, soundtrack film ini juga mencetak prestasi luar biasa, dengan empat lagu masuk dalam Top 10 Billboard Hot secara bersamaan, dan lagu "Golden" menduduki peringkat pertama dengan lebih dari 1.000 jam Perfect All-Kills.

Dengan segala prestasi yang diraih, Netflix tampaknya siap untuk mengembangkan waralaba K-Pop Demon Hunters. Dilaporkan bahwa Sony telah memulai negosiasi dengan sutradara Maggie Kang dan Chris Appelhans untuk menangani sekuel ini. Mengingat kekayaan cerita yang ada, para pembuat film merasa perlu menggali lebih dalam lagi.

"Kami memiliki begitu banyak latar belakang cerita yang belum digali. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dan wilayah yang belum dieksplorasi. Kami harus melanjutkannya karena hanya sedikit film yang dapat menyampaikan keseluruhan kisah dalam durasi 85 menit. Ini adalah kisah Rumi, dan kami juga memiliki rencana untuk lebih menggali latar belakang Zoey dan Mira, karakter yang sebetulnya sudah ada dalam film, tetapi belum diungkap sepenuhnya. Itu bukanlah film yang menyelesaikan semua kisah tersebut," ujar sang sutradara. (Allkpop.com/Z-10)