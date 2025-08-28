9 Rekomendasi Film Sniper Terbaik di Netflix

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
FILM sniper adalah genre film aksi atau perang yang menampilkan penembak jitu sebagai tokoh utama atau bagian penting dari cerita.
Sniper digambarkan sebagai sosok prajurit atau individu dengan keahlian menembak jarak jauh menggunakan senapan khusus yang presisi.
Dua sniper elit, Brandon Beckett dan Richard Miller, bertugas melindungi jalur pipa gas dari teroris. Rasa curiga muncul ketika mereka dicurigai dikhianati sistem internal dipenuhi taktik dan duel sniper intens.
Brandon Beckett, putra sniper legendaris, berusaha membalas dendam atas timnya yang disergap di Kongo. Aksi penuh emosi dan strategi militer menghiasi film ini.
Kolaborasi antara Brandon Beckett dan Richard Miller untuk menumpas kartel narkoba kolombia yang dipimpin oleh sniper licik. Dipenuhi ketegangan, perencanaan, dan aksi jarak jauh memanjakan penggemar sniper.
Brandon Beckett mengira ayahnya tewas dan menyelidiki pembunuhnya. Cerita berubah saat kebenaran mengejutkan terungkap, ditambah dinamika keluarga yang mendalam.
Brandon dituduh membunuh pejabat asing dan dikejar oleh CIA, pembunuh bayaran, hingga Yakuza. Penuh intrik global dan aksi taktis.
Biografi Chris Kyle, Navy SEAL paling mematikan di AS. Film ini mengeksplorasi psikologis perang dan dampaknya terhadap keluarga. Kini tersedia di Netflix.
Sniper Soviet vs Jerman dalam duel mematikan di tengah Perang Stalingrad. Intensitas strategi dan atmosfer medan perang klasik yang menggigit.
Bob Lee Swagger, sniper pensiunan, dijebak dalam skema politik dan kematian Presiden. Ia harus membersihkan nama sambil menghadapi konspirasi berbahaya.
Thriller FBI tentang pengejaran sniper misterius di Baltimore. Atmosfer dibangun dengan kuat, tetapi skrip panjang membuat ketegangan agak menurun di bagian akhir.
Film sniper adalah film aksi atau perang dengan elemen utama keahlian menembak jarak jauh dan strategi seorang penembak jitu, seringkali penuh ketegangan psikologis dan adegan dramatis. (Z-4)
Film-film ini biasanya menonjolkan ciri khasnya, seperti tokoh utama penembak jitu, akurasi tembakan jarak jauh, situasi tegang, strategi, hingga latar.
Netflix akan merilis film aksi orisinal Mantis pada 26 September 2025. Dibintangi Im Si Wan, film spin-off Kill Boksoon hadir dengan aksi penuh ketegangan.
Netflix September 2025 hadirkan Wednesday Season 2, Black Rabbit, House of Guinness, hingga Alice in Borderland 3. Simak jadwal dan sinopsis lengkapnya di sini.
Drama Korea Aema di Netflix hadirkan kisah industri film Korea 1980-an, menyoroti seksisme, eksploitasi, dan perjuangan perempuan.
AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun.
drakor Aema terinspirasi langsung dari pembuatan film erotis yang sebenarnya pada 1982, Madame Aema.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved