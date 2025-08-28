Berikut Rekomendasi Film Sniper Terbaik di Netflix(Doc IMDB)

FILM sniper adalah genre film aksi atau perang yang menampilkan penembak jitu sebagai tokoh utama atau bagian penting dari cerita.

Sniper digambarkan sebagai sosok prajurit atau individu dengan keahlian menembak jarak jauh menggunakan senapan khusus yang presisi.

Berikut 9 Rekomendasi Film Sniper Terbaik di Netflix

1. Sniper: Ghost Shooter (2016)

Dua sniper elit, Brandon Beckett dan Richard Miller, bertugas melindungi jalur pipa gas dari teroris. Rasa curiga muncul ketika mereka dicurigai dikhianati sistem internal dipenuhi taktik dan duel sniper intens.

Baca juga : 15 Rekomendasi Film Sniper Terbaik di Netflix

2. Sniper: Reloaded (2011)

Brandon Beckett, putra sniper legendaris, berusaha membalas dendam atas timnya yang disergap di Kongo. Aksi penuh emosi dan strategi militer menghiasi film ini.

3. Sniper: Ultimate Kill (2017)

Kolaborasi antara Brandon Beckett dan Richard Miller untuk menumpas kartel narkoba kolombia yang dipimpin oleh sniper licik. Dipenuhi ketegangan, perencanaan, dan aksi jarak jauh memanjakan penggemar sniper.

4. Sniper: Legacy (2014)

Brandon Beckett mengira ayahnya tewas dan menyelidiki pembunuhnya. Cerita berubah saat kebenaran mengejutkan terungkap, ditambah dinamika keluarga yang mendalam.

Baca juga : Komedian Pete Davidson Bintangi I Slept with Joey Ramone

5. Sniper: Assassin’s End (2020)

Brandon dituduh membunuh pejabat asing dan dikejar oleh CIA, pembunuh bayaran, hingga Yakuza. Penuh intrik global dan aksi taktis.

6. American Sniper (2014)

Biografi Chris Kyle, Navy SEAL paling mematikan di AS. Film ini mengeksplorasi psikologis perang dan dampaknya terhadap keluarga. Kini tersedia di Netflix.

7. Enemy at the Gates (2001)

Sniper Soviet vs Jerman dalam duel mematikan di tengah Perang Stalingrad. Intensitas strategi dan atmosfer medan perang klasik yang menggigit.

8. Shooter (2007)

Bob Lee Swagger, sniper pensiunan, dijebak dalam skema politik dan kematian Presiden. Ia harus membersihkan nama sambil menghadapi konspirasi berbahaya.

9. To Catch a Killer (2023)

Thriller FBI tentang pengejaran sniper misterius di Baltimore. Atmosfer dibangun dengan kuat, tetapi skrip panjang membuat ketegangan agak menurun di bagian akhir.

Film sniper adalah film aksi atau perang dengan elemen utama keahlian menembak jarak jauh dan strategi seorang penembak jitu, seringkali penuh ketegangan psikologis dan adegan dramatis. (Z-4)