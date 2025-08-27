Viral Video Song Da-eun dan Jimin BTS, Beneran Pacaran?

Song Da-eun(Dok: Instagram @da.eun.da.eun)

RUMOR yang mengaitkan aktris Korea Selatan Song Da-eun dan member BTS, Jimin, kembali merebak pada Rabu (27/8), setelah viralnya video pendek—yang dilaporkan direkam dan diunggah di akun Tiktok Song beberapa bulan lalu. Video viral Song Da-eun dan Jimin BTS itu berdurasi dua menit, memperlihatkan sang aktris mengejutkan laki-laki yang diyakini adalah Jimin, saat berada di depan lift apartemen.

Rekaman tersebut pun memicu spekulasi di kalangan warganet, Song Da-eun dan Jimin BTS sudah menghabiskan waktu bersama di kediaman Jimin di Seoul.

Jimin dan Song Da-eun telah menjadi buah bibir tentang rumor pacaran keduanya sejak tahun 2022. Mei lalu, Song mengunggah Instagram story berisi video yang diklaim oleh beberapa penggemar menampilkan Jimin, yang semakin memicu spekulasi keduanya menjalin hubungan.

Sejak saat itu, warganet telah menyebarkan unggahan yang menunjuk pada dugaan ‘bukti’ hubungan mereka, termasuk foto-foto yang tampaknya diambil di lokasi yang sama dan barang-barang pribadi yang serasi.

Song Da-eun menarik perhatian tahun lalu setelah membagikan gambar earphone yang diberi label nama dirinya dan Jimin, swafoto mengenakan merchandise BTS, dan klip yang diinterpretasikan oleh penggemar sebagai referensi halus kepada sang penyanyi. Baik Jimin maupun Song tidak pernah mengonfirmasi atau menyangkal rumor tersebut. Meskipun sebelumnya, Song pernah berbicara mendapat komentar jahat dari anggota fandom BTS, ARMY, ia tetap bungkam mengenai sifat hubungannya dengan sang idola.

Big Hit Music, label BTS, juga menolak untuk berkomentar mengenai masalah ini.(Korea Herald/M-2)