Shakira Jasmine Rilis Room for Someone, Ruang Sunyi untuk Seseorang yang tidak Tergantikan

Shakira Jasmine(MI/HO)

SHAKIRA Jasmine merilis single terbaru yang penuh emosi berjudul Room for Someone pada 10 Agustus 2025, bersamaan dengan penampilan perdana lagu ini lewat panggung Majulah Nusantara 2025 di Singapura.

Momen ini menjadi spesial karena untuk pertama kalinya penonton dapat merasakan langsung kekuatan emosi yang dibawa Shakira lewat lagu ini.

Room for Someone bercerita tentang seseorang yang menyisakan ruang untuk sosok yang sudah tak lagi bersama, namun tetap tak terlupakan.

Baca juga : Shakira Jasmine Rilis Single Selalu Kalah

Dalam Room for Someone, Shakira merenungkan cinta yang bertahan di ingatan meski kenyataan cinta itu telah usai.

Lirik seperti "Then you knock on my door, when I open it's me and it's raining" dan "I got room for someone, and that 'someone' is you" menggambarkan momen dimana imajinasi dan emosi berpadu.

Baca juga : Shakira Jasmine Bicara Soal Kisah Cinta yang Salah Tapi Terasa Benar di Single Terbaru

Vokalnya terasa intim seakan ia sedang berbisik kepada dirinya sendiri atau kepada seseorang yang diam-diam masih diharapkan kembali.

Setelah merilis single Selalu Kalah, Shakira kembali menunjukkan kematangan sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Di 2025 ini, ia hadir dengan identitas baru yang memadukan pop alternatif lembut dengan sentuhan modern rock chic.

Nuansa nostalgia awal 2000-an berpadu dengan gaya elegan namun emosional. Diproduksi dengan aransemen minimalis, Room for Someone terasa personal sekaligus universal sehingga mudah diterima oleh generasi muda yang kerap menuangkan emosi melalui musik dan kenangan.

"Room for Someone bukan tentang bertahan," ujar Shakira. "Ini tentang menghormati ruang yang pernah diisi seseorang. Mengakui bahwa ada seseorang yang tidak bisa digantikan begitu saja."

Rilisan ini semakin menegaskan posisi Shakira Jasmine sebagai suara bagi mereka yang berada di persimpangan antara cinta dan kehilangan. la memahami bahwa meski seseorang telah pergi, selalu ada hati yang rela menyediakan ruang untuk mereka.

Room for Someone kini tersedia di Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan berbagai platform streaming digital. (Z-1)