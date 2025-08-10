Iren Glory Menyanyikan Kembali Berkibarlah Bendera Negeriku

Iren Glory(MI/HO)

TERLEPAS dari berbagai issue yang tengah memanas di Bumi Pertiwi tercinta, semoga pesan almarhum Gombloh yang dituangkan ke dalam lagu Berkibarlah Bendera Negeriku, agar kita, sebagai anak bangsa Indonesia selalu menyelaraskan jiwa dan raga untuk menjaga kesatuan negara, tidak pernah putus.

Kini lewat alunan suara Iren Glory, lagu Nasional Berkibarlah Bendera Negeriku, kembali berkumandang.

Perpaduan suara Iren Glory nan menyentuh jiwa dengan produksi serta aransemen magis yang memukau dari sang maestro Andi Rianto, menghasilkan kolaborasi yang tidak hanya menghasilkan lantunan indah, tetapi juga berhasil menghantar setiap pesan dalam lagu dengan penjiwaan total dari Iren.

Iren sendiri mengaku sangat terharu dan bangga saat Aquarius Musikindo mempercayakannya untuk membawakan lagu ini.

Buat Iren, lagu ini punya makna dan rasa yang sangat dalam.

“Aku merasa mendapatkan kepercayaan besar untuk menyanyikannya lagu yang sangat akrab buatku secara personal, ada memori masa kecil yang ikut terputar, sejak dari SD lagu ini akrab di keseharian kegiatan sekolah dan sejak kecil aku suka ‘nyanyiin lagu ini di sekolah, kita diingatkan betapa besarnya perjuangan para pahlawan dan tulusnya rasa cinta mereka buat tanah air, negeri kita tercinta ini,” ungkap Iren

Suara merdu dari Indonesian Children and Youth Choir Cordana, ikut menghantarkan lagu yang diiringi oleh Budapest Scoring Orchestra ini menjadi sempurna mengalun indah.

Tidak ketinggalan, tangan dingin sang vocal director IrvNat, membuat lentingan klimaks pada vokal Iren di penghujung lagu, menghantar pesan rasa bangga dan cinta tanah air dan menyuarakan persatuan bangsa sampai ke titik nadir kita.

“Momen paling mengesankan waktu rekaman itu pas dengerin hasil rekaman pertama kali, rasanya lega, terharu banget, ternyata aku bisa menyanyikan lagu ini. Sebelum take vocal, dari jauh-jauh hari aku mempelajari makna dari lagu ini, dan aku juga mencoba meresapi setiap kata-katanya, karena aku ingin benar-benar bercerita lewat lagu ini,” kenangnya.

Iren juga memaknai lagu Berkibarlah Bendera Negeriku sebagai lagu yang menunjukkan tentang rasa sayang dan rasa bangga terhadap Indonesia, tentang semangat untuk mencintai negeri ini, dengan menunjukkan hal-hal baik yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dengan terus berkarya.

Harapan Iren untuk lagu ini, “Semoga kalian suka sama lagunya dan bisa merasakan semangatnya, dan semoga juga bisa bikin kita semakin bangga jadi orang Indonesia.” (Z-1)