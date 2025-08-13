Headline
Beras dalam Kendali Pemodal Besar

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Album Parah Max, Obat Sakit Kepala dari Basboi di Dunia yang Sedang Terbakar

Fathurrozak
13/8/2025 11:42
Album Parah Max, Obat Sakit Kepala dari Basboi di Dunia yang Sedang Terbakar
Basboi(MI/Fathurrozak)

RAPPER Basboi merilis album mini terbaru bertajuk Parah Max, yang berisi enam trek lagu untuk orang sakit kepala. 

Dirilis lebih dulu secara luring pada 8 Agustus, album ini akhirnya rilis secara daring di platform streaming pada hari ini, Rabu (13/8).

Parah Max berisi Muqaddimah, Sendirian, We Out, Shopping Spree, Parah Max, dan Rest Baby Rest. 

Baca juga : Gazzell Suarakan Keresahan Masa Transisi Menuju Dewasa Lewat EP This Wasn't in the Tutorial

Di album ini, Basboi juga berkolaborasi dengan beberapa produser, di antaranya Karim Soenharjo atau yang juga tenar dengan nama BAP sebagai rapper, CVX, Fat Rorry, Concerto Purba, dan Panji Wisnu.

Di album ini, Basboi juga menggunakan pendekatan berbeda dari karya-karyanya terdahulu. Kali ini, ia secara spontan menulis liriknya saat rekaman. 

“Agar lebih terasa nuance komunikasinya, karena semua disampaikan secara apa adanya dan gamblang seperti dialog, dan diharapkan raw emotion-nya terasa,” kata Basboi seusai sesi dengar di spaccce Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/8).

Baca juga : BillKiss, Pop Emosional dari Bogor, Rilis Album Perdana

“Album ini sebenarnya adalah lebih ke karena gue pusing dan capai pura-pura waras. Harus perform saat enggak bisa perform,” lanjut Basboi.

Bagi basboi, album Parah Max adalah seperti representasi obat generik. Suatu hal yang mudah ditemukan dan dikonsumsi, tapi juga mudah disalahgunakan. Hal itu tergambar dalam lagu-lagu yang ada di album Parah Max.

Di album ini, Basboi juga memasukkan unsur hardcore punk ke dalam tata suaranya. Sebuah akar yang pernah menjadi bagian dari Basboi saat ia masih di Medan. (Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved