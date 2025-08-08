BillKiss, Pop Emosional dari Bogor, Rilis Album Perdana

Headline
SEJAK terbentuk pada 2021, Billkiss—band pop/indie asal Bogor—menawarkan warna musik yang personal, jujur, dan emosional.
Beranggotakan Maulin (vokal), Qpot (gitar), dan Helvi Eriyanti (bass), mereka menghadirkan karya-karya yang kerap lahir dari pengalaman pribadi maupun cerita orang terdekat. Tidak heran jika tiap lagu terasa begitu intim dan menyentuh.
Billkiss mencuri perhatian lewat sejumlah single kuat. Salah satunya adalah La Gila (2022), sebuah pengakuan jujur tentang seseorang yang tak kunjung hilang dari ingatan.
Liriknya ditulis oleh Helvi dan diaransemen secara sederhana namun efektif, dibantu oleh Acoy untuk menata aransemennya dengan baik.
Mereka melanjutkan perjalanan dengan Rela (2024), lagu yang lahir dari kisah cinta segi empat milik seorang teman. Maulin menyanyikannya dengan penuh perasaan, membawa pendengar masuk dalam dilema melepaskan meski hati masih menggenggam.
Pada awal 2024, Billkiss merilis Kamu Siapa, lagu tentang ketidakpedulian pasangan yang pergi begitu saja. Helvi kembali menumpahkan rasa kecewa ke dalam lirik, kali ini ditambah warna baru lewat kolaborasi dengan Deirda Tahier, putra dari vokalis band Element, yang menyisipkan part rap dan memberi dimensi berbeda pada lagu ini. Pesannya jelas: belajarlah bahagia tanpa harus bergantung pada cinta yang tak membalas.
Rilisan teranyar mereka, Tahta, adalah refleksi kerinduan akan "rumah" dari seorang perantau. Lagu ini menjadi sekuel dari single sebelumnya, Aku Kamu Tau, dan digarap bersama sejumlah musisi seperti Juna (keyboard), Faza (drum), hingga Buyung (mixing). Tahta juga diproyeksikan masuk dalam album penuh perdana mereka.
Musik Billkiss bertumpu pada tema cinta, kehilangan, dan kerinduan—hal-hal yang sangat manusiawi. Mereka mengusung gaya pop dengan sentuhan city pop dan indie modern yang catchy tapi tetap mendalam.
Lirik-liriknya bersumber langsung dari pengalaman anggota band, membuat tiap lagu seolah menyuarakan isi hati banyak orang.
Meski sempat ditinggal satu personel, kini Billkiss tetap solid dengan duo Helvi dan Maulin yang konsisten menciptakan karya.
Dinamika kreatif antara keduanya kadang penuh tantangan, namun justru memperkaya karakter musikal mereka. Kabarnya, Billkiss sedang menyiapkan album penuh pertama, dengan La Gila, Rela, dan Tahta sebagai bagian dari konsep besar yang mereka sebut sebagai "universe kehidupan." Setiap lagu menjadi potongan puzzle dari narasi yang saling terhubung.
Dengan karakter khas, kolaborasi lintas musisi, serta keberanian untuk tampil jujur, Billkiss tumbuh menjadi salah satu band pop indie lokal yang layak diperhitungkan. Musik mereka bukan sekadar enak didengar, tapi juga mengajak pendengar untuk merasa—dan itu yang membuat mereka istimewa. (Z-1)
INDONESIA kembali kedatangan grup idola baru bernama Papion, yang beranggotakan empat penyanyi muda dari Indonesia, Thailand, dan Amerika Serikat.
Petra Sihombing, melalui lirik apa adanya dalam Senang OK, Sedih GPP, mengajak kita untuk tidak hanya merayakan kebahagiaan, tapi juga memeluk kesedihan.
Album Langit mulai dikerjakan oleh Rrag sejak 2023 lalu, berangkat dari tabungan materi yang sudah dikumpulkan setelah era EP perdana Eter (2019).
Kali ini, Rupert Grint kembali untuk peran cameo kejutan di video klip A Little More milik Ed Sheeran, 14 tahun setelah video klip Lego House.
PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) atau Sspace terus merealisasikan ekspansi bisnis ke segmen event and exhibition. Itu dilakukan melalui tranformasi Sspace Musik dari TV Kereta ke ruang publik.
Versi deluxe dari album Neck Deep akan menampilkan dua rekaman live, sekaligus menjadi pertama kalinya lagu favorit penggemar seperti STFU dan You Should See Me Now tersedia dalam format vinyl.
Hayley Williams menulis, memainkan, dan merekam berbagai instrumen di tiap lagu dengan sejumlah kontribusi dari dua rekan kolaboratornya Brian Robert Jones dan Joey Howard.
Album Sidequest menjadi wadah bagi Michael Clifford untuk mengeksplorasi realitas barunya setelah pindah ke kota lain dan memasuki babak hidup sebagai seorang ayah.
