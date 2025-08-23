ADA Band Rilis Album Love, Hope & Reality, Awal Baru Bersama Naga

Headline
ADA Band, grup musik pop rock yang kini memiliki vokalis baru Indra Sinaga atau akrab disapa Naga, merilis album anyar bertajuk Love, Hope & Reality.
Album ini menjadi album pertama yang dirilis sejak Naga bergabung menjadi anggota ADA Band pada 2020. Album ini siap menyuguhkan rangkuman kisah perjalanan manusia dalam menjalani relasi mulai dari memulai pertemuan, mencintai, hingga harus menghadapi perpisahan dengan kepedihan.
"Album Love, Hope & Reality adalah refleksi dari pengalaman hidup yang kami kemas lewat musik dan lirik. Setiap lagu punya cerita yang bisa dirasakan siapa saja," ungkap Naga, vokalis ADA Band dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (23/8).
Lewat album ini, ADA Band ingin mengajak pendengar untuk menyelami perjalanan emosional yang dekat dengan kehidupan banyak orang.
Ceritanya mengalir mulai dari detik pertama bertemu seseorang, saling jatuh cinta, membangun harapan bersama, hingga harus berhadapan dengan kenyataan yang tak selalu sejalan dengan keinginan hati.
Keempat anggota ADA Band yaitu Dika Satjadibrata (bassist), Marshal Surya Rachman (gitaris), Aditya Pratama (drummer), dan Indra Sinaga (vokalis) secara aktif terlibat langsung dalam setiap lagu yang ada di album ini.
Dengan sentuhan musikal khas ADA Band yang dipadukan dengan warna vokal Naga, Love, Hope & Reality tidak hanya menghadirkan nuansa pop
rock tapi banyak aransemen pop yang fresh namun tidak menghilangkan identitas band yang sudah dicintai sejak era awal 2000-an.
Ada sepuluh lagu yang disuguhkan dalam album ini mulai dari Kenalan Dulu Aja, Rahasia Jakarta, Hey Ya Ya, Berharap Cinta, Dustalah, Tak
Semudah Itu, Luruh, Hening, Tak Lagi Cinta, dan Selalu Ada.
"Buat kami, musik adalah cara terbaik untuk bercerita. Dalam album ini, setiap <em>track</em> adalah bab dari sebuah kisah ada suka, duka, dan pembelajaran yang bisa diambil. Kami berharap pendengar bisa merasa terhubung," kata Dika sebagai bassist ADA Band.
Album Love, Hope & Reality sudah tersedia di seluruh platform musik digital mulai 22 Agustus 2025.
Dengan hadirnya album sebagai penanda babak baru ini, ADA Band juga mempersiapkan serangkaian kegiatan untuk penggemar termasuk tur showcase dan konten interaktif di media sosial. (Ant/Z-1)
