Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Basuki Eka Purnama
21/8/2025 10:26
Tissa Biani Kisahkan Hubungan Asmara Lewat EP Apakah Kita?
Tissa Biani(Instagram @tissabiani)

AKTRIS Tissa Biani mulai melangkahkan kariernya sebagai penyanyi solo dengan merilis mini album atau extended play (EP) berjudul Apakah Kita?, yang menggambarkan perjalanan sebuah hubungan asmara.

EP Apakah Kita? berisi empat lagu yang ditulis berdasarkan fase hubungan yang sering dialami banyak orang, mulai dari saling mengenal, pendekatan, keraguan, hingga menjadi saling kuat.

"Jadi semuanya adalah rangkuman cerita-cerita dalam sebuah hubungan yang mungkin sering terjadi belakangan ini," kata Tissa, dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (20/8).

Proses pembuatan EP ini, Tissa mengaku sudah berjalan cukup lama dengan workshop hingga rekaman, yang menghadirkan lagu Apakah Kita Hanya Bercanda, Pernah Sangat Bahagia, Tak Lagi Ragu, serta lagu remake Gelora Asmara yang sebelumnya dipopulerkan oleh Derby Romero.

Dalam pengerjaannya, Tissa ikut andil menulis dua lagu dan dibantu Evan sebagai kolaborator dalam proses produksi dan aransemen
musik dengan menitik beratkan pada instrumen gitar.

"Karena aku mau yang ada di EP aku tersebut pake instrumen gitar akustik gitar yang lebih dominan. Membuat Gelora Asmara yang sering banget kita dengerin mungkin lebih pop-dance, jadi akustik gitar yang gloomy-gloomy gitu," ujar Tissa.

Tissa berharap EP ini bisa menjadi teman untuk banyak orang di berbagai suasana sekaligus sebagai salah satu cara untuk lebih mengenal dirinya sebagai musisi.

"Mau lagi jatuh cinta, galau, atau apapun kondisinya, semoga lagu-lagunya bisa nemenin dan bikin kalian merasa ga sendiri," imbuh Tissa.

EP perdana Tissa Biani itu sudah dapat didengarkan di seluruh platform musik digital di Indonesia. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
