Venue Konser Hillsong London di Jakarta Dipindah ke NICE PIK 2

Konser Hillsong London(MI/HO)

COLOR Asia Live mengumumkan perpindahan lokasi konser (venue) Hillsong London di Jakarta, dari yang semula di Spike Airdome PIK 2, kini dipindahkan ke Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Jakarta.

Perubahan venue ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme penggemar dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak penggemar yang sebelumnya tidak kebagian tiket. Konser ini akan tetap dilaksanakan pada tanggal yang sama, yaitu 13 November 2025.

Tidak hanya perpindahan venue, Color Asia Live juga mengumumkan perubahan website resmi informasi konser menjadi www.HillsongLondonJKT.com, namun masih bekerja sama dengan platform ticketing partner yang sama, yaitu ADDtix.

Adapun pembelian tiket tambahan dapat dibeli di aplikasi dan website ADDtix serta laman www.HillsongLondonJKT.com mulai Senin (25/8) pukul 11.59 WIB, dengan harga regular.

Dengan dipindahkannya venue konser ke NICE PIK 2 Jakarta yang memiliki kapasitas lebih besar, Color Asia Live berharap dapat memenuhi antusiasme penggemar dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua penggemar.

Managing Director Color Asia Live David Ananda mengatakan, “Kami sangat bersyukur karena antusiasme yang sungguh luar biasa dari komunitas Worshipers gospel di Indonesia. Di luar dugaan, permintaan penambahan capacity tempat dan tiket bergema di mana-mana, rasanya Indonesia haus akan jamahan Kuasa Kasih Hadirat Tuhan yang luar biasa, yang akan dibawakan oleh Hillsong London worship. Adapun kerinduan kami untuk bisa menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk membawa lebih banyak ‘Worshipers’ untuk datang ke event musik Hillsong London Worship ini, sehingga semakin banyak orang datang dan bisa bersama-sama memuliakan dan merasakan Hadirat Tuhan melalui lagu-lagu Hits Gospel yang akan dibawakan Hillsong London Worship. Semua lagu favorit kita pastinya akan dibawakan seperti What a Beautiful Name, Still, Oceans, Shout to the Lord, How Great is our God, and many more.”

Selain itu, David menambahkan, “Perubahan venue ini merupakan respons kami terhadap antusiasme tersebut. Kami ingin memastikan setiap penggemar yang ingin menjadi bagian dari malam istimewa ini, berkesempatan untuk hadir. Selain itu, hal ini juga menjadi bukti komitmen kami untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penggemar yang hadir nantinya.”

Tiket tambahan untuk konser ini bisa mulai dipesan pada Senin (25/8) pukul 11.59 WIB dengan harga Regular melalui aplikasi dan website ADDtix serta laman www.HillsongLondonJKT.com.

Hillsong London adalah grup musik gospel dari Inggris yang dikenal luas dengan nyanyian pujiannya (worship) yang menginspirasi. Kedatangan Hillsong London ke Indonesia, khususnya Jakarta, dalam rangkaian Tur Asia mereka pada November 2025 ini, menandai momen penting bagi para penggemar musik gospel dan komunitas gereja di tanah air.

Grup ini telah menjadi fenomena global dengan lagu-lagu mereka yang menyentuh hati dan pesan harapan yang kuat seperti Oceans (Where Feet May Fail), What A Beautiful Name, How Great Is Our God, Shout Your Fame, dan Broken Vessels (Amazing Grace), yang telah menginspirasi dan menyatukan jutaan orang dari berbagai latar belakang di dunia.

David Ananda mengatakan, "Kami sangat senang bisa membawa Hillsong London ke Jakarta dan bisa mengajak para pecinta musik gospel di Indonesia untuk menikmati malam dengan lagu-lagu worship mereka. Kami percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan menyatukan. Konser ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi kita semua untuk merasakan kehadiran Tuhan dan merayakan iman bersama." (Z-1)