Rayakan Cita Rasa Legendaris di Kampoeng Tempo Doeloe 2025 bersama BRI

Kampung Tempoe Doeloe(Mall Kelapa Gading)

Festival kuliner dan budaya terbesar di Jakarta Utara kembali hadir. Kampoeng Tempo Doeloe (KTD) 2025, yang berlangsung dari 15 Agustus hingga 28 September 2025 di area La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, mengajak pengunjung menikmati ragam kuliner legendaris tanah air, pertunjukan budaya, serta konser musik dari musisi ternama setiap akhir pekan.

Semua dikemas dalam suasana nostalgia yang khas, menjadikan acara ini salah satu destinasi wajib keluarga dan pecinta budaya lokal.

Tidak hanya menyajikan makanan yang menggugah selera, KTD 2025 juga menghadirkan promo spesial BRI yang sayang untuk dilewatkan, karena kini menikmati kuliner legendaris yang hemat jadi lebih mudah dari sebelumnya.

Kelezatan Kuliner Legendaris, Langsung dari Dapur Nostalgia

Mengusung konsep “tempo doeloe”, KTD 2025 menghadirkan lebih dari 100 tenant makanan legendaris dari berbagai daerah Indonesia.

Salah satu ikon kuliner yang menjadi daya tarik adalah Kwetiau Sapi Kelapa Gading, yang telah dikenal sejak era 90-an. Menu andalan seperti kwetiau siram dan kwetiau goreng tersedia dengan cita rasa otentik yang membuat pengunjung bernostalgia sambil menyantap hidangan favorit.

Selain itu, terdapat ratusan pilihan makanan khas daerah dari seluruh penjuru Nusantara, mulai dari gudeg Jogja, sate Padang, pempek Palembang, hingga es dawet ayu dari Banjarnegara. Semua dihadirkan dalam tenda-tenda bergaya tempo dulu dengan dekorasi etnik dan suasana pasar malam yang hangat dan penuh warna.

Suasana Kampung Halaman di Tengah Kota

Menginjakkan kaki di area La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, pengunjung langsung disambut suasana khas Indonesia lama dari lampu minyak gantung, ornamen anyaman bambu, hingga gerobak dorong klasik. Instalasi seni, hiasan jadul, dan mural bergaya retro memperkuat kesan nostalgia yang menjadi ciri khas festival ini.

Tak hanya kuliner, pengalaman budaya juga menjadi bagian penting dari festival. Setiap malam, panggung utama menampilkan pertunjukan tari tradisional seperti Tari Saman, pertunjukan alat musik Angklung hingga Sasando, serta permainan rakyat seperti balap karung, bakiak, dan lomba kelereng yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80.

Konser Musik Akhir Pekan: Sajian Hiburan dari Musisi Ternama

Salah satu daya tarik utama dari KTD 2025 adalah konser musik akhir pekan yang menampilkan penyanyi dan band Indonesia papan atas. Tahun ini, festival akan dimeriahkan oleh Padi Reborn, Kla Project, Vierratale, dan Raissa Anggiani, yang siap tampil di panggung terbuka La Piazza dengan suasana yang intim dan akrab.

Panggung konser yang berada di area terbuka La Piazza menyuguhkan kualitas suara dan pencahayaan terbaik, menghadirkan momen tak terlupakan bersama teman dan keluarga.

Promo Eksklusif BRI: Nikmati Kuliner, Dapat Keuntungan

Bagi pengunjung yang bertransaksi menggunakan BRImo, Kartu Kredit BRI, Debit BRI, atau QRIS melalui EDC BRI, tersedia berbagai promo menarik selama festival berlangsung. Mulai dari cashback, diskon khusus di tenant tertentu, hingga hadiah langsung untuk pengguna aktif BRImo.

Ini adalah bentuk nyata dukungan BRI terhadap pelaku UMKM kuliner lokal, sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi para nasabahnya. Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit BRI, Anda bisa segera apply di bbri.id/applyccbri untuk menikmati berbagai benefit spesial selama acara.

Bukan Sekadar Festival, Tapi Perayaan Budaya dan Identitas

KTD 2025 bukan sekadar ajang makan dan hiburan, tetapi juga menjadi panggung yang mengangkat identitas budaya Indonesia. Setiap elemen dari festival ini dirancang untuk membawa pengunjung mengenal kembali akar budaya bangsa-dari makanan, musik, permainan, hingga suasana pasar rakyat.

Selama lebih dari satu bulan, Mall Kelapa Gading menjelma menjadi pusat perayaan tradisi yang mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Kehangatan interaksi antar pengunjung, cita rasa yang tak lekang waktu, serta musik yang menyentuh jiwa, semuanya menjadikan Kampoeng Tempo Doeloe sebagai festival yang sarat makna.

Ayo Ramaikan Kampoeng Tempo Doeloe 2025!

Jika Anda mencari tempat terbaik untuk menikmati akhir pekan, atau sekadar ingin merasakan kembali masa kecil yang penuh kenangan, KTD 2025 adalah jawabannya. Hadirkan keluarga, ajak sahabat, dan jangan lupa gunakan BRImo untuk bertransaksi dengan lebih praktis dan hemat.

Nantikan promo menarik dari BRI selama Kampoeng Tempo Doeloe 2025. Pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran spesial dengan melakukan transaksi menggunakan Kartu Kredit BRI, Debit BRI, dan QRIS BRImo di EDC BRI yang tersedia di seluruh area festival.

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit BRI, Anda dapat segera mengajukannya melalui laman bbri.id/applyccbri untuk merasakan berbagai keuntungannya.

Agar lebih praktis, yuk download BRImo sekarang di App Store, Play Store, atau Huawei AppGallery, dan nikmati kemudahan bertransaksi secara digital selama festival berlangsung. (RO/Z-2)