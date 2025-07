The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring In Concert Digelar di Jakarta pada 20 September

Poster The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring In Concert(MI/HO)

UNTUK pertama kalinya di Jakarta, bersiaplah untuk dibawa ke Middle-earth saat Twilite Orchestra, menampilkan lebih dari 100 musisi dan paduan suara megah 150 suara dengan instrumen langka, mempersembahkan The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring in Concert.

Bergabunglah dengan para hobbit pemberani dari Shire, ditemani sahabat seperjuangan mereka yang gagah berani, dalam upaya mereka melindungi One Ring dari cengkeraman Dark Lord of Mordor yang jahat.

Extravaganza musik imersif ini akan menghidupkan kembali kisah epik tersebut di JIEXPO Grand Theatre pada Sabtu (20/9), dengan dua pertunjukan pada pukul 14.00 WIB dan 19.30 WIB.

Hanyutkan diri Anda dalam skor musik pemenang penghargaan dari Howard Shore, komposer peraih penghargaan Piala Oscar dan Penghargaan Grammy.

Saksikan tontonan visual yang memukau, diproyeksikan di layar raksasa, yang memperkenalkan salah satu saga film paling ikonis di zaman ini.

Disutradarai oleh Peter Jackson, mahakarya ini terinspirasi oleh karya-karya abadi J.R.R. Tolkien, yang ceritanya terus memikat penonton di seluruh dunia.

Penawaran Early Bird:

Harga spesial Early Bird eksklusif akan tersedia mulai 21 Juli mulai pukul 10.00 WIB , dari Rp900,000 hingga Rp2,250,000 — hanya berlaku hingga 15 Agustus 2025 hanya di loket.com/event/lotrjkt0925.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari acara yang sungguh tak terlupakan ini.

Harga Tiket Untuk Umum:

The One Ring Seat: IDR 2,400,000

Wizard Seat: IDR, 2,150,000

Elf Seat: IDR 1,850,000

Gondor Seat: IDR 1,650,000

Rohan Seat: IDR 1,450,000

Dwarf Seat: IDR 1,200,000

Hobbit Seat: IDR 950,000 (Z-1)