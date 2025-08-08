Modinity Warehouse Sale 2025 Hadir di ICE BSD: Diskon Fashion Gila-Gilaan dan Promo Spesial dari BRI!

Modinity Warehouse Sale 2025 kembali hadir 14–17 Agustus di ICE BSD. Rasakan pengalaman fashion sale terbesar tahun ini dan nikmati promo spesial BRI(BRI)

KABAR gembira untuk para pecinta fashion Tanah Air. Setelah sukses besar di tahun sebelumnya, Modinity Warehouse Sale 2025 kembali hadir dan akan berlangsung pada tanggal 14-17 Agustus 2025 di Hall 5 ICE BSD.

Event ini menjadi surga bagi para fashion enthusiast, jastiper, hingga pemburu promo karena menghadirkan brand-brand eksklusif dan promo yang menggiurkan. Jangan lewatkan juga kejutan spesial dan promo dari BRI yang bikin pengalaman belanjamu makin hemat dan menyenangkan.

Fashion Hunter Wajib Datang: Modinity Kembali dengan Skala Lebih Besar

Setelah antusiasme luar biasa di Modinity Warehouse Sale 2024, banyak yang bertanya-tanya, “Kapan Modinity Warehouse Sale balik lagi?” Dan jawabannya, yes, tahun ini akan lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih menguntungkan!

Tahun lalu, ribuan pengunjung memadati JCC, Cendrawasih selama empat hari, memborong fashion item incaran dari berbagai brand lokal ternama. Tahun ini, Modinity 2025 menjanjikan sesuatu yang lebih spektakuler dan lebih banyak brand fashion, lebih banyak promo spesial, dan tentunya lebih seru vibes-nya!

Brand-Brand Eksklusif Siap Menggoda Dompetmu

Salah satu daya tarik Modinity adalah kurasi brand yang kece dan berkualitas. Untuk tahun ini, beberapa nama yang dipastikan hadir antara lain:

dan merchant fashion seperti Buttonscarves, Benang Jarum, Buttonscarves Beauty, Zyta Delia, Nada Puspitta, CALLA The Label yang siap bikin kamu kalap.

Event ini menjadi tempat yang ideal buat kamu yang ingin belanja untuk koleksi pribadi, stok dagangan jastip, atau bahkan cari outfit kece buat liburan. Semua tersedia dalam satu tempat, dengan harga spesial warehouse sale yang jarang ditemui di tempat lain.

Tips & Trik Belanja Cerdas di Modinity

Buat kamu yang baru pertama kali mau ke Modinity atau tahun lalu belum puas, ini beberapa tips yang bisa kamu terapkan:

Memiliki tiket yang sudah kamu beli online di BRImo Bawa tas belanja sendiri: Selain lebih ramah lingkungan, kamu juga bisa membawa lebih banyak barang. Gunakan pembayaran digital: Siapkan aplikasi BRImo atau Debit & Kartu Kredit BRI untuk memaksimalkan promo yang tersedia. Bikin wishlist duluan: Cek akun media sosial brand peserta agar kamu bisa tahu item mana yang wajib diburu. Datang ramean: Belanja bareng bestie bakal lebih seru dan bisa saling bantu antre!

Info Penting: Tanggal, Lokasi, dan Akses

Modinity Warehouse Sale 2025 akan digelar selama empat hari, mulai dari tanggal 14 hingga 17 Agustus 2025, bertempat di Hall 5, ICE BSD, Tangerang Selatan.

Lokasi ini dipilih karena strategis, luas, dan nyaman untuk menampung ribuan pengunjung yang diprediksi akan memadati event ini. ICE BSD dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

Tersedia area parkir yang luas, layanan ride-hailing, serta fasilitas umum seperti toilet, mushola, dan area F&B yang lengkap. Jadi, kamu bisa berbelanja sepuasnya dengan nyaman dan tetap bisa beristirahat di sela-sela kesibukan mencari fashion item incaran.

Pantau Update dan Siapkan Dirimu dari Sekarang

Buat kamu yang tidak mau ketinggalan info seputar Modinity Warehouse Sale 2025, pastikan kamu follow akun media sosial resminyahttps://www.instagram.com/modinityevents/ atau kunjungi Website Resmi Modinity 2025 https://bbri.id/modinity.

Dengan begitu, kamu bisa dapat update langsung soal line-up brand terbaru, daftar promo BRI, hingga info pembelian tiket masuk bila diperlukan.

Jangan lupa untuk download BRImo hanya di App Store, Play Store, Huawei App Gallery. Ajukan Kartu Kredit BRI Sekarang : bbri.id/applyccbri untuk dapetin berbagai fitur menarik dan promo spesial BRI.