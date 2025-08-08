Modinity Warehouse Sale 2025 Hadir di ICE BSD: Diskon Fashion Gila-Gilaan dan Promo Spesial dari BRI!

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KABAR gembira untuk para pecinta fashion Tanah Air. Setelah sukses besar di tahun sebelumnya, Modinity Warehouse Sale 2025 kembali hadir dan akan berlangsung pada tanggal 14-17 Agustus 2025 di Hall 5 ICE BSD.
Event ini menjadi surga bagi para fashion enthusiast, jastiper, hingga pemburu promo karena menghadirkan brand-brand eksklusif dan promo yang menggiurkan. Jangan lewatkan juga kejutan spesial dan promo dari BRI yang bikin pengalaman belanjamu makin hemat dan menyenangkan.
Setelah antusiasme luar biasa di Modinity Warehouse Sale 2024, banyak yang bertanya-tanya, “Kapan Modinity Warehouse Sale balik lagi?” Dan jawabannya, yes, tahun ini akan lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih menguntungkan!
Tahun lalu, ribuan pengunjung memadati JCC, Cendrawasih selama empat hari, memborong fashion item incaran dari berbagai brand lokal ternama. Tahun ini, Modinity 2025 menjanjikan sesuatu yang lebih spektakuler dan lebih banyak brand fashion, lebih banyak promo spesial, dan tentunya lebih seru vibes-nya!
Salah satu daya tarik Modinity adalah kurasi brand yang kece dan berkualitas. Untuk tahun ini, beberapa nama yang dipastikan hadir antara lain:
Event ini menjadi tempat yang ideal buat kamu yang ingin belanja untuk koleksi pribadi, stok dagangan jastip, atau bahkan cari outfit kece buat liburan. Semua tersedia dalam satu tempat, dengan harga spesial warehouse sale yang jarang ditemui di tempat lain.
Buat kamu yang baru pertama kali mau ke Modinity atau tahun lalu belum puas, ini beberapa tips yang bisa kamu terapkan:
Modinity Warehouse Sale 2025 akan digelar selama empat hari, mulai dari tanggal 14 hingga 17 Agustus 2025, bertempat di Hall 5, ICE BSD, Tangerang Selatan.
Lokasi ini dipilih karena strategis, luas, dan nyaman untuk menampung ribuan pengunjung yang diprediksi akan memadati event ini. ICE BSD dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.
Tersedia area parkir yang luas, layanan ride-hailing, serta fasilitas umum seperti toilet, mushola, dan area F&B yang lengkap. Jadi, kamu bisa berbelanja sepuasnya dengan nyaman dan tetap bisa beristirahat di sela-sela kesibukan mencari fashion item incaran.
Buat kamu yang tidak mau ketinggalan info seputar Modinity Warehouse Sale 2025, pastikan kamu follow akun media sosial resminyahttps://www.instagram.com/modinityevents/ atau kunjungi Website Resmi Modinity 2025 https://bbri.id/modinity.
Dengan begitu, kamu bisa dapat update langsung soal line-up brand terbaru, daftar promo BRI, hingga info pembelian tiket masuk bila diperlukan.
Jangan lupa untuk download BRImo hanya di App Store, Play Store, Huawei App Gallery. Ajukan Kartu Kredit BRI Sekarang : bbri.id/applyccbri untuk dapetin berbagai fitur menarik dan promo spesial BRI. Info selengkapnya dapat mengunjungi link berikut ini. (RO/Z-2)
TOMMY Wavolta bersama dengan sang istri, Dwi Eli Ernawati, berhasil membangun usaha pakan ternak Dara Farm dengan pendanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI.
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
BRI masih menjadi sponsor utama dari kasta teratas kompetisi sepak bola di Tanah Air.
Capaian positif ditunjukkan dari kemampuan BRI Group yang berhasil mencatatkan laba Rp26,53 triliun dengan aset mencapai Rp2.106,37 triliun atau tumbuh 6,52% yoy hingga triwulan II 2025.
I League (sebelumnya Liga Indonesia Baru), kembali mendapat kepercayaan dari jenama global jelang penyelenggaraan kompetisi musim baru Super League 2025/2026.
Nikmat BRI Jazz Gunung Bromo tanggal 25-26 Juli 2025 dengan promo spesial dari BRImo. Beli tiket lebih hemat dan praktis, langsung dari aplikasi.
Nikmati pengalaman konser lintas generasi di Funtaztic.ly! Dapatkan tiketnya lewat BRImo dan manfaatkan promo seru dari BRI selama acara berlangsung.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam menjangkau generasi muda Indonesia melalui dukungan pada industri kreatif, khususnya musik.
BRI bersama SyahLive menghadirkan konser musik FUNTAZTIC.LY di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 27 Juli 2025.
Mulai investasi emas lebih mudah lewat fitur cicil emas di BRImo. Cicilan ringan, tenor fleksibel, dan bisa langsung dari aplikasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved