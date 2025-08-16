BRI Finance & BRINS Oto Hadir di BRI Consumer Expo 2025 Bandung

BRI Consumer Expo 2025(BRI)

Bandung kembali bersiap menjadi pusat perhatian pada bulan Agustus mendatang dengan hadirnya BRI Consumer Expo 2025. Acara ini akan berlangsung di Mall 23 Paskal, 15-17 Agustus 2025, dan menjadi ajang pameran gaya hidup tyang diselenggarakan BRI Group.

Selain menghadirkan hunian, otomotif, emas, hingga produk elektronik, acara ini juga menyoroti peran pentingnya mendukung kenyamanan finansial dan perlindungan konsumen bersama BRI Finance dan BRINS Oto.

Keduanya hadir dengan promo dan layanan spesial untuk masyarakat Bandung yang ingin mewujudkan impian memiliki hunian, kendaraan, sekaligus perlindungan finansial yang lebih lengkap.

BRI Finance: Solusi Pembiayaan Fleksibel untuk Berbagai Kebutuhan

Sejak berdiri pada tahun 1983, BRI Finance telah menjadi mitra finansial terpercaya bagi jutaan konsumen di Indonesia. Sebagai perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam BRI Group, BRI Finance berfokus pada penyediaan layanan kredit yang mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan.

Di BRI Consumer Expo 2025 Bandung, BRI Finance hadir dengan berbagai promo menarik yang membuat pembiayaan semakin ringan dan terjangkau:

Suku bunga mulai dari 2,98%

Suku bunga fixed 3 tahun hanya 3,75%

Tenor 12 hingga 60 bulan dengan periode program 1 Mei-31 Agustus 2025

Diskon biaya administrasi

Promo ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pembiayaan multiguna, kredit dengan agunan BPKB, hingga pembiayaan investasi maupun konsumtif.

Dengan bunga rendah dan potongan biaya administrasi, konsumen bisa lebih leluasa dalam merencanakan keuangannya.

Selain itu, proses persetujuan di BRI Finance dikenal cepat dan fleksibel. Misalnya, bagi pengunjung yang tertarik membeli kendaraan dari pameran otomotif, pembiayaan bisa langsung diajukan di lokasi.

Dukungan jaringan BRI di seluruh Indonesia juga membuat pembayaran cicilan semakin praktis, baik melalui ATM, mobile banking, maupun internet banking.

Dengan sederet keuntungan ini, BRI Finance membuktikan komitmennya untuk menjadi mitra finansial terpercaya yang membantu konsumen mewujudkan impian tanpa terbebani proses panjang dan rumit.

BRINS Oto: Perlindungan Kendaraan yang Menenangkan Hati

Selain pembiayaan, perlindungan aset juga menjadi kebutuhan penting masyarakat modern. Untuk itu, BRINS Oto, produk asuransi kendaraan dari BRI Insurance (BRINS), turut hadir di expo dengan promo istimewa:

Diskon premi 25% untuk setiap pembelian asuransi kendaraan

Premi 2,5jt > 5jt akan mendapatkan cashback Rp 150 ribu

Premi > 5jt akan mendapatkan cashback Rp 250 ribu

Bonus gift menarik bagi pembelian polis di lokasi expo

Dengan promo ini, konsumen bisa mendapatkan perlindungan maksimal untuk kendaraan roda empat dengan harga lebih hemat.

BRINS Oto melindungi kendaraan dari berbagai risiko seperti tabrakan, benturan, tergelincir, perbuatan jahat, hingga pencurian. Nilai pertanggungan bahkan bisa mencapai Rp 2 miliar dengan jaminan perlindungan selama 1 tahun.

Keunggulan lain yang membuat BRINS Oto semakin menarik adalah kemudahan klaim. Konsumen tidak perlu khawatir saat menghadapi kejadian tak terduga, karena BRINS memiliki jaringan bengkel rekanan luas di seluruh Indonesia serta layanan contact center yang siap membantu 24 jam.

Kehadiran BRINS Oto sangat relevan dengan pameran otomotif BRI Consumer Expo 2025 di Mall 23 Paskal Bandung yang menghadirkan merek besar seperti BYD, Toyota, Mitsubishi, dan BMW. Dengan membeli mobil baru di acara ini, konsumen bisa langsung mengamankan investasinya dengan perlindungan komprehensif dari BRINS Oto.

Satu Ekosistem, Banyak Manfaat

Hadirnya promo menarik dari BRI Finance dan BRINS Oto dalam acara ini menunjukkan bagaimana BRI Group membangun ekosistem yang komprehensif untuk konsumen.

Mulai dari pembiayaan properti melalui KPR BRI, pembelian kendaraan lewat pembiayaan BRI Finance, hingga perlindungan kendaraan dengan BRINS Oto, semua tersedia dalam satu payung layanan yang terintegrasi.

Bagi masyarakat Bandung, Expo ini menjadi kesempatan istimewa untuk memahami bagaimana memanfaatkan layanan finansial secara maksimal. Dengan memadukan pembiayaan dan perlindungan, konsumen tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan gaya hidup, tetapi juga melakukannya dengan cara yang aman dan terencana.

Lebih dari Sekadar Pameran

BRI Consumer Expo 2025 di Bandung bukan sekadar ajang jual beli. Acara ini menghadirkan pengalaman lengkap bagi pengunjung dengan berbagai program hiburan, mulai dari talkshow, lelang emas Pegadaian, bazaar elektronik, hingga konser musik yang menghadirkan HIVI!, Adrian Khalif, dan Nadhif Basalamah.

Namun di balik itu semua, peran BRI Finance dan BRINS Oto menjadi fondasi penting yang memastikan konsumen tidak hanya membeli produk, tetapi juga mendapatkan solusi finansial dan perlindungan jangka panjang.

Kesempatan yang Tidak Boleh Dilewatkan

Dengan lokasi strategis di Mall 23 Paskal Bandung serta jadwal yang bertepatan dengan momentum libur kemerdekaan, BRI Consumer Expo 2025 diprediksi akan ramai dikunjungi masyarakat. Bagi yang ingin mengenal lebih dekat BRI Finance dan BRINS Oto, inilah saat yang tepat.

BRI Finance siap membantu mewujudkan kebutuhan finansial dengan pembiayaan fleksibel. Sementara BRINS Oto memberi ketenangan hati dengan perlindungan kendaraan yang menyeluruh. Keduanya hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan kenyamanan, keamanan, dan kepastian dalam setiap langkah hidupnya.

