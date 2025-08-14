Dari Rumah Impian hingga Mobil Idaman, Semua Ada di BRI Consumer Expo 2025

Headline
MEMBELI rumah merupakan salah satu keputusan finansial terbesar dalam hidup. Hampir setiap orang mendambakan hunian yang nyaman, berada di lokasi strategis, dan sesuai dengan gaya hidupnya.
Namun, proses mencari, memilih, hingga membeli rumah sering kali menguras waktu dan tenaga. Mulai dari survei lokasi, membandingkan harga, sampai mengurus pembiayaan, semuanya membutuhkan perencanaan yang matang.
Kabar baiknya, kini ada cara lebih praktis untuk mewujudkan rumah impian Anda. BRI Consumer Expo 2025 Bandung hadir sebagai solusi lengkap bagi Anda yang ingin memiliki hunian ideal melalui KPR BRI dengan proses cepat, mudah, dan menguntungkan.
BRI Consumer Expo 2025 akan berlangsung pada 15-17 Agustus 2025 di Mall 23 Paskal, Bandung. Tidak hanya menjadi pameran properti, acara ini juga menghadirkan berbagai pilihan kebutuhan gaya hidup, mulai dari otomotif, perhiasan emas, hingga produk elektronik dan home appliances.
Di sini, Anda bisa langsung bertemu dengan pengembang terpercaya, melihat berbagai pilihan rumah dan apartemen, sekaligus mengajukan KPR secara langsung.
BRI bekerja sama dengan platform digital Homespot.id untuk memberikan kemudahan proses pengajuan, sehingga Anda bisa memulai langkah memiliki rumah hanya dari genggaman.
Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pameran otomotif dari merek ternama seperti BYD, Toyota, Mitsubishi dan BMW, serta mengikuti lelang emas dari Pegadaian. Bagi yang ingin mempercantik rumah, tersedia Electronic & Home Appliances Bazaar dengan berbagai penawaran menarik.
Acara ini dirancang untuk menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan sekadar pameran. Dalam tiga hari penyelenggaraan, Anda akan menemukan berbagai kegiatan seperti:
Semua program ini bisa Anda nikmati sambil mengeksplor peluang mendapatkan rumah impian.
Salah satu daya tarik utama dari BRI Consumer Expo 2025 adalah kemudahan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Melalui KPR BRI, Anda bisa mendapatkan suku bunga mulai dari 2,4% selama 3 tahun, tenor fleksibel, dan proses persetujuan yang lebih cepat.
Bagi calon nasabah yang belum familiar, KPR BRI dapat diajukan langsung di lokasi pameran atau melalui Homespot.id, platform digital yang memudahkan proses pencarian dan pembelian rumah. Anda juga bisa mendapatkan informasi lengkap dengan menghubungi Info KPR BRI melalui kanal resmi.
Khusus di BRI Consumer Expo 2025, tersedia program bunga rendah yang jarang ditemukan di luar event:
Bekerja sama dengan berbagai pengembang ternama, BRI menghadirkan penawaran menarik seperti:
Developer yang berpartisipasi antara lain Podomoro Group, Summarecon, Ciputra Group, Kota Baru Parahyangan, Perumnas, Gan Property, Matahariland Group, Istana Group, Buana Kassiti Group, SSP Group, Mawar Sharon Mandiri, Suwarna Group, Putra Papan Hutama, Dwiputra Sabaraya Kancana, Global Realty Group hingga Pilar Group.
Tidak hanya properti, pengunjung juga bisa menikmati promo menarik dari merchant:
Bagi pecinta liburan, BRI Consumer Expo 2025 menawarkan promo istimewa dari merchant travel pilihan.
Untuk pembelian offline di AeroHajj, Citilink, Dwi Daya Tour, dan Aviatour, nikmati cashback hingga Rp5 juta dan opsi cicilan 0% hingga 36 bulan dengan Kartu Kredit BRI.
Sementara itu, pemesanan online melalui Traveloka menawarkan diskon hingga Rp2 juta untuk semua produk, cukup dengan memasukkan kode promo khusus selama periode event.
Beberapa penawaran lainnya juga bisa dinikmati, seperti:
Tidak semua orang siap mengambil keputusan besar seperti membeli rumah tanpa pertimbangan matang. Karena itu, BRI menghadirkan FUNancial Hub, area khusus untuk konsultasi dan penjualan produk keuangan BRI dan BRI Group.
Di sini, pengunjung bisa berdiskusi dengan ahli keuangan untuk mendapatkan panduan memilih skema KPR yang tepat, mengatur anggaran, hingga memanfaatkan produk investasi untuk mengelola aset jangka panjang.
Pelaksanaan BRI Consumer Expo 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momen ini menjadi simbol kebebasan finansial dan kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidup, termasuk merdeka memiliki rumah sendiri.
Mengunjungi pameran ini di bulan Agustus tidak hanya memberi Anda peluang mendapatkan promo menarik, tetapi juga menjadi pengalaman yang inspiratif untuk merencanakan investasi masa depan.
Mall 23 Paskal Bandung dipilih sebagai venue acara karena lokasinya yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota. Dilengkapi fasilitas modern, area parkir yang memadai, dan suasana nyaman, pengunjung dapat menikmati pameran dengan leluasa tanpa kendala.
Baik bersama keluarga, pasangan, maupun teman, lokasi ini memberikan kemudahan bagi semua orang untuk berkunjung dan menjelajahi beragam penawaran menarik yang tersedia.
Jangan lewatkan peluang emas untuk mendapatkan rumah impian dan berbagai penawaran spesial di BRI Consumer Expo 2025 Bandung. Tandai agendanya pada 15–17 Agustus 2025, bertempat di Mall 23 Paskal Bandung.
Kunjungi situs resmi bbri.id/expobandung untuk informasi selengkapnya, atau langsung akses Homespot.id untuk memulai proses KPR Anda.
