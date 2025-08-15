ilustrasi(freepik)

BULAN Agustus selalu identik dengan suasana kemerdekaan. Selain perayaan dengan bendera dan karnaval, banyak orang juga memaknai “merdeka” sebagai kesempatan menikmati hidup lebih leluasa.

Salah satunya lewat traveling untuk menjelajahi kota baru, menyelami budaya asing, atau sekadar beristirahat dari rutinitas harian.

Traveling, Gaya Hidup Masa Kini

Bukan rahasia lagi jika traveling kini sudah menjadi bagian gaya hidup, bukan hanya kebutuhan sekunder.

Data pariwisata menunjukkan masyarakat Indonesia makin gemar berlibur, baik ke destinasi dalam negeri maupun luar negeri. Tren Work From Anywhere juga membuat orang ingin lebih sering berpindah kota.

Namun, biaya yang besar sering membuat rencana liburan hanya berakhir sebagai wacana. Oleh karena itu, melalui BRI Consumer Expo 2025 menjadi jawaban: bagaimana caranya liburan bisa tetap seru sekaligus hemat.

Cashback Besar, Liburan Jadi Lebih Ringan

Salah satu highlight utama dari acara ini adalah cashback hingga Rp 5 juta untuk setiap pembelanjaan tiket menggunakan Kartu Kredit BRI.

Menariknya lagi, pembayaran bisa dicicil hingga 36 bulan dengan bunga 0%. Jadi, mimpi liburan besar kini bukanlah mimpi.

Tiket & Paket Tour dengan Harga Bersahabat

Bagi pecinta wisata budaya dan kota modern, ada tiket ke Tokyo mulai Rp 5,2 juta, atau ke Seoul Rp 5,4 juta. Paket tour juga tersedia:

8 hari Tokyo mulai Rp 16,9 juta.

6 hari Seoul Rp 13 juta.

10 hari Eropa Rp 32,4 juta.

8 hari New York Rp 45 juta.

Harga ini jauh lebih kompetitif. Apalagi sudah termasuk beberapa fasilitas perjalanan sehingga tidak perlu pusing mengurus detail sendiri. Untuk pengunjung yang pertama kali ke luar negeri, paket semacam ini sangat membantu.

Kesempatan Ibadah Umroh Lebih Mudah

Selain destinasi wisata, ada juga paket Umroh 9 hari dengan pilihan Quad, Triple, atau Double. Harganya mulai Rp 29,45 juta hingga Rp 32,45 juta, lengkap dengan jadwal keberangkatan di September, Oktober, dan November 2025.

Promo ini bisa menjadi kesempatan terbaik bagi Anda yang sudah lama merencanakan ibadah namun terkendala biaya. Dengan sistem cicilan, perjalanan spiritual pun bisa lebih terjangkau tanpa harus menunggu tabungan terkumpul terlalu lama.

Tiket Citilink Spesial

Untuk yang lebih suka menjelajahi destinasi dalam negeri, BRI bekerja sama dengan Citilink menghadirkan tiket promo untuk liburan di top destinasi loka dan destinasi paling top di Asia Tenggaral. Dengan harga ini, liburan akhir pekan terasa semakin mungkin diwujudkan.

Belanja Tiket Online Jadi Hemat dengan Traveloka

Bagi yang lebih suka transaksi online, tersedia 4 kode promo khusus di Traveloka App. Diskonnya bervariasi sesuai nominal transaksi:

Rp 100 ribu untuk transaksi minimal Rp 1 juta (khusus Kartu Kredit BRI Wonderful Indonesia).

Rp 250 ribu untuk transaksi minimal Rp 5,5 juta.

Rp 1 juta untuk transaksi minimal Rp 15 juta.

Rp 2 juta untuk transaksi minimal Rp 25 juta (khusus Kartu Kredit BRI Wonderful Indonesia).

Kode promo hanya bisa digunakan 1 kali per pengguna per bulan dan berlaku selama periode 15-17 Agustus 2025. Pastikan detail kartu kredit BRI Anda sudah tersimpan di aplikasi sebelum checkout agar promo dapat dipakai tanpa kendala.

Semua berlaku hanya dengan memasukkan kode tertentu dan menggunakan Kartu Kredit BRI. Jadi meski tidak sempat hadir di Bandung, nasabah tetap bisa menikmati promo dari mana saja.

Bonus dari Merchant Mitra

Suasana expo makin meriah dengan promo tambahan di merchant mitra. Belanja gadget di Erafone bisa hemat Rp 250 ribu, makan bersama keluarga di The Duck King diskon 50%, atau beli perlengkapan rumah di Electronic City dengan potongan hingga Rp 1 juta.

Semua bisa dilakukan dengan kartu kredit yang sama, sehingga pengalaman belanja jadi menyeluruh: dari liburan, belanja rumah tangga, hingga kuliner.

Tips Maksimalkan Promo BRI Consumer Expo

Agar tidak bingung, berikut beberapa tips:

Rencanakan destinasi lebih awal: datang ke lokasi expo dengan gambaran liburan yang ingin diambil.

Manfaatkan cicilan: gunakan fasilitas 0% agar anggaran lebih ringan.

Gunakan satu kartu utama: supaya transaksi tidak terbagi dan cashback maksimal.

Catat kode promo online: jika tidak bisa hadir di lokasi, gunakan Traveloka.

Jangan lupa merchant lain: kadang potongan di resto atau elektronik bisa sama berharganya dengan tiket promo.

Liburan bukan hanya tentang pergi jauh, tapi juga memberi diri sendiri ruang untuk beristirahat dan menemukan perspektif baru. Dengan hadirnya BRI Consumer Expo 2025 – Merdeka Travelling, kesempatan itu kini terasa lebih dekat. Cashback besar, tiket murah, paket tour menarik, hingga promo umroh membuat perjalanan impian lebih realistis. Belum lagi tambahan diskon merchant yang menambah keseruan belanja. Jadi, jika Anda sudah lama menunda rencana liburan karena alasan biaya, inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya.

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit BRI, Anda dapat segera mengajukan melalui laman bbri.id/applyccbri dan rasakan berbagai keuntungannya. Info selengkapnya mengenai detail program dan event Consumer Expo Bandung 2025 dapat dilihat di link berikut.

