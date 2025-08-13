Belanja Hemat di Modinity Warehouse Sale 2025 dengan Promo Kartu Kredit BRI

Headline
ADA saat-saat tertentu dalam setahun yang selalu dinanti para pencinta fashion, momen ketika rak-rak dipenuhi barang incaran, harga-harga melorot menggoda, dan atmosfer belanja membuat adrenalin berpacu. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar aktivitas berbelanja, melainkan sebuah “ritual” untuk merayakan gaya pribadi.
Tahun ini, momen tersebut kembali hadir lewat Modinity Warehouse Sale 2025, gelaran fashion tahunan yang tak pernah gagal memanjakan mata sekaligus hati para pecinta gaya.
Tahun ini, event berlangsung pada 14-17 Agustus 2025 di Hall 5 ICE BSD, menghadirkan brand-brand ternama seperti Buttonscarves, Buttonscarves Beauty, Benang Jarum, Nada Puspita, Zytadelia, CALLA the Label, hingga berbagai merchant pilihan.
Tidak hanya itu, BRI juga menyiapkan promo-promo spesial yang bikin belanja makin seru dan hemat. Dari hadiah langsung, cashback, hingga bonus saldo, semuanya siap kamu bawa pulang selama empat hari penuh pesta fashion ini.
Tahun ini, BRI hadir membawa berbagai program menarik yang bisa dimanfaatkan selama event berlangsung. Dengan sedikit strategi, kamu bisa membawa pulang lebih banyak fashion items favorit tanpa membuat dompet menangis.
Buat kamu yang ingin belanja jadi makin nyaman dan seru, gunakan Kartu Kredit BRI untuk memperoleh promo menarik. Dapatkan e-voucher senilai Rp50 ribu untuk apply Kartu Kredit BRI di booth BRI yang tersedia selama acara Modinity Warehouse Sale 2025.
Pengunjung yang melakukan transaksi minimal Rp10 juta menggunakan Kartu Kredit BRI berkesempatan mengikuti lucky dip di Redeem Booth. Hadiahnya? Beragam fashion items eksklusif dari Modinity Group yang sayang untuk dilewatkan.
Cukup tunjukkan bukti transaksi dan kartu yang digunakan di hari yang sama. Program ini berlaku satu kali per kartu per hari dan termasuk untuk kartu co-branding, namun tidak berlaku untuk corporate card.
Buat kamu pengguna aplikasi BRImo, inilah kesempatan untuk membawa pulang hadiah langsung lewat permainan spin-wheel.
Caranya, cukup tunjukkan tiga bukti transaksi finansial berbeda di BRImo dengan minimal transaksi QRIS sebesar Rp 10 juta, plus dua transaksi lain seperti isi pulsa, bayar listrik, top-up e-wallet, atau BRIVA masing-masing minimal Rp 50 ribu.
Program ini berlaku satu kali per user selama event, jadi pastikan kamu merencanakan transaksimu dengan cermat.
Ingin mulai menabung sambil dapat bonus? Selama Modinity Warehouse Sale 2025, pembukaan Tabungan BRI BritAma dengan setoran awal minimal Rp 500 ribu yang dibundling aktivasi BRImo akan mendapatkan reward saldo Rp 50 ribu.
Kuota hanya untuk 150 nasabah selama event, jadi jangan tunda terlalu lama.
Bagi pecinta investasi emas, pembukaan Tabungan Emas di BRImo selama event akan mendapatkan cashback 50% hingga maksimal Rp 100 ribu. Kuota terbatas untuk 100 nasabah, berlaku untuk pengguna baru maupun existing BRImo.
Nasabah BritAma yang melakukan top-up minimal Rp 25 juta dan menahan dana tersebut selama tiga bulan akan mendapatkan reward tiering:
Program ini jelas cocok untuk kamu yang ingin berinvestasi sambil mendapatkan hadiah spesial.
Event ini bukan hanya tentang belanja fashion, tapi juga pengalaman seru dengan berbagai keuntungan ekstra.
Bayangkan, kamu bisa mendapatkan produk-produk eksklusif dari brand favorit dengan harga terbaik, plus kesempatan membawa pulang hadiah langsung, bonus saldo, cashback, hingga logam mulia.
Selain itu, lokasi di Hall 5 ICE BSD memudahkan pengunjung dari berbagai daerah untuk datang, dengan fasilitas parkir luas dan akses transportasi publik yang nyaman.
Agar pengalaman belanja semakin maksimal, berikut beberapa tips yang bisa kamu coba:
Berbekal beragam promo istimewa dari BRI, Modinity Warehouse Sale 2025 hadir sebagai ajang belanja yang wajib masuk agenda Anda. Tandai tanggalnya, susun rencana belanja terbaik, dan rasakan sensasi berburu fashion paling seru tahun ini.
Belum punya Kartu Kredit BRI? Segera ajukan melalui laman bbri.id/applyccbri dan nikmati segudang keuntungan yang menanti. (RO/Z-10)
