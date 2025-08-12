Dukung Pertumbuhan Ekosistem Kecantikan dan Fashion, BRI Hadirkan Beauty, Fashion, and Fragrance Festival (BFF) 2025

BRI hadirkan Beauty, Fashion, and Fragrance Festival (BFF Festival) 2025, yang melibatkan 200 brand berkualitas di Indonesia. (BRI)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperluas dukungan bagi pertumbuhan industri lifestyle Tanah Air, khususnya di sektor kecantikan, fashion, dan wewangian. Salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan Beauty, Fashion, and Fragrance Festival (BFF Festival) 2025, yang menghadirkan 200 merek terkurasi dari brand berkualitas di Indonesia.

BRI memandang industri ini memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dan menciptakan peluang usaha sekaligus lapangan kerja. Melalui BFF Festival 2025, pelaku industri dari dalam dan luar negeri dapat saling terhubung, memperluas akses pasar, serta membangun kolaborasi strategis yang relevan dengan dinamika pasar.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menyampaikan bahwa partisipasi BRI sebagai sponsor utama di BFF 2025 merupakan bentuk dukungan nyata Perseroan unguk menghadirkan panggung yang memberi ruang bagi talenta lokal untuk berkembang.

Baca juga : BRI Dukung Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Melalui Pemberdayaan dan Layanan AgenBRILink

“Pameran ini tidak hanya menjadi ajang bisnis, tetapi juga mencerminkan pertumbuhan industri kecantikan yang dinamis, dengan fokus pada kualitas, keberlanjutan, dan inklusivitas. BRI melihat ini sebagai wadah crossover dinamis yang menyatukan kecantikan, fashion, dan lifestyle, sekaligus membuka akses ke segmen audiens baru yang potensial,” ucap Aquarius.

Guna memeriahkan BFF Festival 2025, BRI pun menyiapkan rangkaian program spesial yang dapat dinikmati oleh pengunjung selama acara. Pengunjung yang membeli tiket reguler melalui aplikasi BRImo mendapatkan diskon hingga 30%. Tak hanya itu, bagi pengunjung yang bertransaksi dengan Kartu Kredit BRI, dapat menikmati voucher belanja hingga Rp300 ribu beserta hadiah tambahan.

Bagi yang membuka Tabungan BRI di lokasi acara, tersedia reward saldo menarik. Ada pula program spesial simpan dana, di mana nasabah yang menahan dana minimal Rp25 juta selama 6 bulan berkesempatan mendapatkan logam mulia hingga 1 gram.

Baca juga : Tegaskan Komitmen Transformasi, BRI Luncurkan BRIvolution Initiatives Phase 1

Tak ketinggalan, BRI juga memberikan cashback hingga 20% untuk transaksi menggunakan BRImo di merchant.

“Melalui program-program ini, BRI ingin memberikan pengalaman bertransaksi yang lebih menguntungkan sekaligus memperkenalkan berbagai kemudahan layanan perbankan digitalnya kepada para pengunjung festival,” tutur Aquarius.

Sementara itu, penggagas BFF Festival Hanifa Ambadar dan Novita Imelda pun menilai pelaku industri kecantikan dan fashion dalam negeri masih menghadapi tantangan signifikan. Pasalnya, merek lokal sering kali sulit menembus pasar yang lebih luas, sedangkan industri fashion harus berhadapan dengan gempuran produk impor murah dan dominasi fast fashion internasional yang menekan daya saing.

Melihat kondisi tersebut, BFF Festival hadir sebagai jembatan yang mempertemukan pelaku industri dengan pasar yang tepat, sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan peluang bisnis baru.

"Acara ini tidak akan mungkin terwujud tanpa kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak yang memiliki visi sejalan dengan BFF Festival. Kami merasa terhormat atas kepercayaan BRI sebagai sponsor utama yang menjadi fondasi kuat bagi acara ini," ujar Novita Imelda.

Sebagai informasi, BFF Festival 2025 akan berlangsung pada 15–17 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Hall A & Hall B, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Festival ini akan menghadirkan pameran kurasi yang menampilkan 200 merek kecantikan, fashion, dan wewangian terkemuka di Indonesia.

Untuk kategori kecantikan, pengunjung dapat menemukan brand lokal dan internasional yang telah berkontribusi besar bagi Indonesia. Sederet label fashion yang akan tampil antara lain Tulola, Oemah Etnik, Isago, IKYK, Ria Miranda, KAMI, Glashka, Shaddy, Bocorocco, VAIA, MKS, dan Jenna & Kaia.

Sementara itu, kategori beauty dan fragrance akan diisi oleh Wardah, Make Over, Labore, Bhumi, Somethinc, BLP, Luxcrime, Mother of Pearl, Ms Glow, Skindewi, Menard, 3CE, Tirtir, Careso, Normal Estate, Studio Sable, Etre, Scent of Pluto, Citizens of The World, hingga Personal Chemistry.

Selain pameran, pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan trunk show yang memadukan narasi fashion dan kecantikan, mengikuti workshop interaktif dan diskusi panel bersama para ahli industri, serta memanfaatkan berbagai kesempatan networking yang dapat memicu kolaborasi antara merek, kreator, dan konsumen. Informasi lebih lanjut dan pembelian tiket dapat diakses melalui thebfffestival.com. (RO/Z-2)