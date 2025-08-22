Polisi Buru Pelaku Lain terkait Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank

Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap kepala kantor cabang (kacab) bank pemerintah bernama Mohamad Ilham Pradipta, 35.
“Kami masih melakukan pendalaman dan pengejaran terhadap tersangka lain yang mungkin terlibat,” ujar Kepala Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKB Resa Fiardi Marasabessy, saat dikonfirmasi, Jumat (22/8).
Resa mengatakan saat ini sudah empat tersangka penculikan yang ditangkap. Tiga tersangka berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru III No 42, Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka RW diringkus saat berupaya melarikan diri melalui bandara di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (21/8).
Diketahui, Ilham Pradipta ditemukan tewas oleh seorang warga saat menggembalakan hewan ternak di Desa Naga Sari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8) pukul 05.30 WIB. Korban ditemukan di persawahan dalam kondisi mata dan tangan terikat lakban, serta tangan dan kaki terikat lakban.
Warga yang melihat jasad tersebut langsung melapor ke aparat desa setempat dan meneruskannya ke polisi. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi.
"Saat ditemukan selain dalam kondisi terikat juga terdapat sejumlah luka memar pada tubuh korban," kata Kapolsek Serang Baru AK Hotma Sitompul.
Jasad korban langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan outopsi, guna penyelidikan lebih lanjut. Belum diketahui motif pembunuhan. Polisi akan memeriksa intensif empat pelaku yang telah ditangkap. (Faj/P-2)
Hasil pemeriksaan menunjukkan, kepala cabang bank pemerintah itu meninggal akibat luka hantaman benda tumpul di bagian dada serta mengalami kekurangan oksigen.
Pendalaman yang sedang dilakukan jajaran BRI berkaitan dengan melihat sebab, apakah itu terkait dengan upaya penagihan atau hal lainnya.
Calon presiden Kolombia Miguel Uribe meninggal dunia, dua bulan setelah menjadi korban penembakan.
Korban adalah SSL, 35, warga Medan Maimun, Kota Medan. Polisi menetapkan M sebagai eksekutor bersama AFP, SP, ZI, II, A dan AB, sedangkan otak pelaku berstatus buron.
Pemerintahan Donald Trump merilis ratusan ribu dokumen terkait pembunuhan Martin Luther King Jr. demi transparansi sejarah.
Polisi menangkap empat tersangka penculikan Kepala Cabang (Kacab) salah satu bank pemerintah di Jakarta berinisial MIP. Para pelaku diringkus di dua lokasi berbeda,
Pemerintah Venezuela klaim 66 anak ditahan secara ilegal di AS setelah dipisahkan dari orangtua mereka selama proses deportasi.
SEORANG ibu berkebangsaan Inggris bernama Kathryn Rosalie Joy Dench alias Kate menangis lantaran putranya berinisial SEB (9) diduga jadi korban penculikan oleh mantan pacarnya.
Sebanyak 10 anggota kartel narkoba Meksiko dijatuhi hukuman masing-masing 141 tahun penjara atas kasus penculikan dan pembunuhan.
Capricorn Clark, mantan asisten Sean Combs, bersaksi di pengadilan bahwa sang mogul rap pernah mengancam, menculik, dan memaksanya membantu menutupi kejahatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved