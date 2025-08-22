Polisi Buru Pelaku Lain terkait Kasus Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank

Ilustrasi .(MI)

DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan terhadap kepala kantor cabang (kacab) bank pemerintah bernama Mohamad Ilham Pradipta, 35.

“Kami masih melakukan pendalaman dan pengejaran terhadap tersangka lain yang mungkin terlibat,” ujar Kepala Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKB Resa Fiardi Marasabessy, saat dikonfirmasi, Jumat (22/8).

Resa mengatakan saat ini sudah empat tersangka penculikan yang ditangkap. Tiga tersangka berinisial AT, RS, dan RAH diamankan di Jalan Johar Baru III No 42, Jakarta Pusat. Sedangkan tersangka RW diringkus saat berupaya melarikan diri melalui bandara di Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Kamis (21/8).

Baca juga : Soal Penculikan dan Pembunuhan Kepala Cabang, Ini Respons Dirut BRI

Diketahui, Ilham Pradipta ditemukan tewas oleh seorang warga saat menggembalakan hewan ternak di Desa Naga Sari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (21/8) pukul 05.30 WIB. Korban ditemukan di persawahan dalam kondisi mata dan tangan terikat lakban, serta tangan dan kaki terikat lakban.

Warga yang melihat jasad tersebut langsung melapor ke aparat desa setempat dan meneruskannya ke polisi. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi.

"Saat ditemukan selain dalam kondisi terikat juga terdapat sejumlah luka memar pada tubuh korban," kata Kapolsek Serang Baru AK Hotma Sitompul.

Jasad korban langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan outopsi, guna penyelidikan lebih lanjut. Belum diketahui motif pembunuhan. Polisi akan memeriksa intensif empat pelaku yang telah ditangkap. (Faj/P-2)