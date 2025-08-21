4 Pelaku Penculikan Kepala Cabang Bank di Jakarta Ditangkap

Ilustrasi(Dok.Antara)

POLISI menangkap empat tersangka penculikan Kepala Cabang (Kacab) salah satu bank pemerintah di Jakarta berinisial MIP. Para pelaku diringkus di dua lokasi berbeda, yakni Jakarta Pusat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"AT, RS, RAH diamankan di Jalan Johar Baru III Nomor 42, Jakarta Pusat. Sementara RW diamankan saat tiba di bandara NTT untuk melarikan diri," kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardi Marasabessy saat dikonfirmasi, Kamis (21/8).

Ressa menjelaskan, keempat tersangka merupakan pelaku penculikan. Namun, polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain, termasuk yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban.

"Sementara masih dilakukan pendalaman dan masih dilakukan pengejaran terkait keterlibatan tersangka lain," ujar Ressa.

Sebelumnya, jasad MIP ditemukan seorang warga di persawahan Desa Naga Sari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Kamis pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Korban ditemukan dalam kondisi mata dan tangan terikat lakban, serta tangan dan kaki terikat lakban.

Warga yang melihat jasad tersebut langsung melapor ke aparat desa setempat dan meneruskannya ke polisi. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi.

"Saat ditemukan selain dalam kondisi terikat juga terdapat sejumlah luka memar pada tubuh korban," kata Kapolsek Serang Baru AKP Hotma Sitompul di Bekasi, Kamis (21/8).

Korban diketahui kelahiran tahun 1988, atau berusia 37 tahun. Jasad korban langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan outopsi, guna penyelidikan lebih lanjut.

Polisi masih menyelidiki motif pembunuhan ini dan akan memeriksa intensif empat tersangka yang telah ditangkap. (P-4)