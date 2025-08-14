Nikmati Cashback dan Diskon Seru dari BRImo di BFF Festival 2025 Jakarta

Headline
The Beauty, Fashion, and Fragrance Festival (BFF Festival) hadir untuk pertama kalinya pada 15-17 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) dengan kolaborasi spektakuler yang menyatukan dunia beauty, fashion, lifestyle, dan entertainment.
Acara ini menjadi destinasi wajib bagi para pencinta kecantikan dan mode yang ingin menikmati pengalaman interaktif dan promo menarik. Apalagi, BRI menghadirkan berbagai program cashback dan diskon eksklusif bagi pengguna BRImo selama acara berlangsung.
Sebagai ajang pameran kurasi yang menghadirkan lebih dari 200 brand lokal dan internasional, BFF Festival 2025 menawarkan banyak kesempatan untuk belanja hemat dan seru.
Pengunjung dapat menikmati cashback 10% saat bertransaksi di tenant kategori beauty, fashion, dan fragrance menggunakan aplikasi BRImo melalui QRIS BRI.
Apa saja sih promo menariknya?
Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati cashback 20% untuk pembelian di tenant kategori F&B menggunakan BRImo.
Untuk detail promo F&B:
Selain cashback, BFF Festival 2025 juga menghadirkan promo seru berupa hadiah special merchandise untuk nasabah BRImo yang aktif bertransaksi selama event. Caranya mudah, cukup tunjukkan 3 bukti transaksi finansial berbeda di BRImo, seperti:
Ketentuan program:
Setelah memenuhi syarat, pengunjung berhak memutar spin-wheel untuk mendapatkan merchandise menarik dari BRI. Semakin kreatif dan aktif kamu bertransaksi, semakin besar peluang membawa pulang hadiah eksklusif!
Bagi yang membeli tiket secara onsite, BRI memberikan diskon 10% maksimal Rp10.000 dengan minimal pembelian Rp100.000 menggunakan Kartu Kredit BRI. Tambahan menariknya, 100 pembeli pertama juga berhak mendapatkan:
Promo ini berlaku untuk seluruh jenis Kartu Kredit BRI kecuali Corporate Card, dan hanya bisa digunakan 1x per hari per kartu. Cukup tukarkan bukti pembelian di booth BRI untuk klaim voucher belanja!
Tak hanya sekadar diskon, pengguna Kartu Kredit BRI juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja hingga Rp300.000 serta lucky dip berhadiah eksklusif. Berikut skema reward-nya:
Hadiah lucky dip yang bisa kamu dapatkan antara lain:
Program Akuisisi Kartu Kredit BRI:
Semakin besar transaksi kamu, semakin besar pula kesempatanmu untuk mendapatkan reward maksimal. Jadi pastikan untuk manfaatkan promo ini selama BFF Festival 2025 berlangsung
Untuk kamu yang belum memiliki rekening BritAma dan belum menggunakan BRImo, inilah saat yang tepat. Buka rekening BritAma dan aktifkan BRImo selama event untuk mendapatkan saldo tambahan senilai Rp100.000.
Syarat:
BRI juga memberikan reward menarik untuk nasabah yang melakukan top up dana sebesar Rp25 juta ke rekening BritAma dan menahannya selama 6 bulan. Hadiah yang bisa didapatkan antara lain:
Salah satu daya tarik utama BFF Festival 2025 adalah konser musik hasil kolaborasi dengan Love Fest SCTV, menghadirkan deretan musisi papan atas Indonesia. Jadi, selain belanja produk fashion dan kecantikan, pengunjung juga bisa menikmati pengalaman konser yang tak terlupakan!
Jangan lewatkan kesempatan langka ini untuk menikmati kemeriahan festival, promo eksklusif BRImo dan Kartu Kredit BRI, serta konser spektakuler dalam satu tempat. Catat tanggalnya: 15–17 Agustus 2025 di JICC, Jakarta. Info lengkap bisa kamu cek di bbri.id/bff25.
Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit BRI, Anda dapat segera mengajukannya melalui laman bbri.id/applyccbri untuk merasakan berbagai keuntungannya.
Agar lebih praktis, yuk download BRImo sekarang di App Store, Play Store, atau Huawei AppGallery, dan nikmati kemudahan bertransaksi secara digital.
