Nikmati Cashback dan Diskon Seru dari BRImo di BFF Festival 2025 Jakarta

BFF Festival 2025 hadir di Jakarta dengan promo spesial! Nikmati cashback hingga 20% dan diskon tiket konser dengan transaksi BRImo.(freepik)

The Beauty, Fashion, and Fragrance Festival (BFF Festival) hadir untuk pertama kalinya pada 15-17 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) dengan kolaborasi spektakuler yang menyatukan dunia beauty, fashion, lifestyle, dan entertainment.

Acara ini menjadi destinasi wajib bagi para pencinta kecantikan dan mode yang ingin menikmati pengalaman interaktif dan promo menarik. Apalagi, BRI menghadirkan berbagai program cashback dan diskon eksklusif bagi pengguna BRImo selama acara berlangsung.

Beragam Keseruan dan Promo Spesial BRImo di BFF Festival

Sebagai ajang pameran kurasi yang menghadirkan lebih dari 200 brand lokal dan internasional, BFF Festival 2025 menawarkan banyak kesempatan untuk belanja hemat dan seru.

Pengunjung dapat menikmati cashback 10% saat bertransaksi di tenant kategori beauty, fashion, dan fragrance menggunakan aplikasi BRImo melalui QRIS BRI.

Apa saja sih promo menariknya?

Cashback 10% untuk transaksi minimal Rp300.000

Maksimum cashback Rp50.000 per transaksi

Berlaku hingga 3 kali per user selama event

Kuota 5.000 transaksi

Cashback otomatis masuk ke rekening pengguna

Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati cashback 20% untuk pembelian di tenant kategori F&B menggunakan BRImo.

Untuk detail promo F&B:

Minimum transaksi Rp50.000

Maksimum cashback Rp10.000 per transaksi

Berlaku hingga 3 kali per user selama event

Kuota 2.600 transaksi

Perbanyak Transaksi BRImo dapat Hadiah Menarik

Selain cashback, BFF Festival 2025 juga menghadirkan promo seru berupa hadiah special merchandise untuk nasabah BRImo yang aktif bertransaksi selama event. Caranya mudah, cukup tunjukkan 3 bukti transaksi finansial berbeda di BRImo, seperti:

Pembayaran QRIS

Pembelian pulsa

Pembayaran listrik

Top up e-wallet

Pembayaran BRIVA

Ketentuan program:

3 transaksi yang ditunjukkan wajib berbeda jenis

Total nominal gabungan minimal Rp500.000

Nominal dari setiap transaksi minimal Rp50.000

Transaksi harus dilakukan pada tanggal 15–17 Agustus 2025

Berlaku 1 kali untuk setiap user BRImo selama periode event

Tidak berlaku kelipatan

Setelah memenuhi syarat, pengunjung berhak memutar spin-wheel untuk mendapatkan merchandise menarik dari BRI. Semakin kreatif dan aktif kamu bertransaksi, semakin besar peluang membawa pulang hadiah eksklusif!

Diskon Tiket BFF dan Voucher Belanja dari Kartu Kredit BRI

Bagi yang membeli tiket secara onsite, BRI memberikan diskon 10% maksimal Rp10.000 dengan minimal pembelian Rp100.000 menggunakan Kartu Kredit BRI. Tambahan menariknya, 100 pembeli pertama juga berhak mendapatkan:

Potongan Rp10.000

Voucher belanja senilai Rp25.000

Promo ini berlaku untuk seluruh jenis Kartu Kredit BRI kecuali Corporate Card, dan hanya bisa digunakan 1x per hari per kartu. Cukup tukarkan bukti pembelian di booth BRI untuk klaim voucher belanja!

Hadiah Menarik untuk Pengguna Setia Kartu Kredit BRI

Tak hanya sekadar diskon, pengguna Kartu Kredit BRI juga berkesempatan mendapatkan voucher belanja hingga Rp300.000 serta lucky dip berhadiah eksklusif. Berikut skema reward-nya:

Transaksi Rp 1 juta-Rp 2.999 juta: Voucher belanja senilai Rp 100.000

Transaksi Rp 3 juta-Rp 4.999 juta: Voucher belanja senilai Rp 200.000

Transaksi lebih dari Rp 5 juta: Voucher belanja senilai Rp 300.000 dan berkesempatan mendapatkan hadiah tambahan melalui lucky dip

Hadiah lucky dip yang bisa kamu dapatkan antara lain:

Tumbler Premium

Additional Voucher senilai Rp 50.000

Souvenir Eksklusif BRI seperti Mug, Payung, atau Pouch

Program Akuisisi Kartu Kredit BRI:

Nasabah yang mengajukan Kartu Kredit BRI secara lengkap berhak untuk mendapatkan voucher belanja senilai Rp50 ribu (Voucher belanja untuk 50 pertama setiap harinya).

Nasabah yang disetujui akan mendapatkan e-voucher senilai Rp100 ribu yang dapat digunakan untuk bertransaksi minimal Rp1 juta

Semakin besar transaksi kamu, semakin besar pula kesempatanmu untuk mendapatkan reward maksimal. Jadi pastikan untuk manfaatkan promo ini selama BFF Festival 2025 berlangsung

Buka Rekening BRItama & BRImo, Dapat Saldo Tambahan

Untuk kamu yang belum memiliki rekening BritAma dan belum menggunakan BRImo, inilah saat yang tepat. Buka rekening BritAma dan aktifkan BRImo selama event untuk mendapatkan saldo tambahan senilai Rp100.000.

Syarat:

Setoran awal Rp500.000

Kuota terbatas untuk 200 nasabah pertama

Top Up Dana, Dapat Logam Mulia

BRI juga memberikan reward menarik untuk nasabah yang melakukan top up dana sebesar Rp25 juta ke rekening BritAma dan menahannya selama 6 bulan. Hadiah yang bisa didapatkan antara lain:

Logam Mulia 1 gram (1 pemenang)

Voucher MAP Rp400 ribu (25 kuota)

Voucher belanja tenant BFF Rp300 ribu (100 kuota)

Merchandise eksklusif senilai Rp200 ribu (25 kuota)

Jangan Lewatkan Konser Spektakuler Kolaborasi Love Fest x BFF

Salah satu daya tarik utama BFF Festival 2025 adalah konser musik hasil kolaborasi dengan Love Fest SCTV, menghadirkan deretan musisi papan atas Indonesia. Jadi, selain belanja produk fashion dan kecantikan, pengunjung juga bisa menikmati pengalaman konser yang tak terlupakan!

Jangan lewatkan kesempatan langka ini untuk menikmati kemeriahan festival, promo eksklusif BRImo dan Kartu Kredit BRI, serta konser spektakuler dalam satu tempat. Catat tanggalnya: 15–17 Agustus 2025 di JICC, Jakarta. Info lengkap bisa kamu cek di bbri.id/bff25.

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit BRI, Anda dapat segera mengajukannya melalui laman bbri.id/applyccbri untuk merasakan berbagai keuntungannya.

Agar lebih praktis, yuk download BRImo sekarang di App Store, Play Store, atau Huawei AppGallery, dan nikmati kemudahan bertransaksi secara digital.

