Belanja Bareng Bestie di BFF Festival 2025, Tiketnya Diskon 30% Cuma di BRImo

BAGI kamu pecinta dunia beauty, fashion, dan lifestyle, bersiaplah untuk pengalaman luar biasa yang akan mengguncang Jakarta! Beauty, Fashion, and Fragrance Festival (BFF) 2025 hadir dengan konsep yang lebih seru dan interaktif.
Tak hanya menghadirkan ratusan merchant, acara ini juga diramaikan dengan entertainment, talkshow, workshop, serta promo tiket spesial dari BRImo. Kamu bisa mendapatkan diskon 30% untuk pembelian tiket hanya melalui BRImo, aplikasi mobile banking dari BRI yang kini makin banyak fitur menarik.
BFF Festival merupakan ajang kolaborasi dinamis yang menyatukan tiga dunia penuh warna: beauty, fashion, dan fragrance.
Diselenggarakan pada tanggal 15-17 Agustus 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), festival ini hadir bukan hanya sebagai tempat berbelanja dan menikmati hiburan, tapi juga sebagai wadah kolaborasi lintas industri dan komunitas lifestyle.
Selama tiga hari, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai aktivitas menarik:
Tak hanya itu, kamu bisa datang bareng bestie, karena tersedia berbagai pilihan tiket grup yang bikin datang rame-rame jadi lebih hemat dan seru!
Khusus pengguna BRImo, kamu berkesempatan mendapatkan potongan harga sebesar 30% untuk pembelian tiket reguler. Promo ini berlaku mulai tanggal 5 hingga 14 Agustus 2025 untuk kategori tiket grup berikut:
Sementara untuk kamu yang ingin hadir secara individu, pembelian tiket satuan (1 pax) berlaku pada 15-17 Agustus 2025. Semua kategori tiket dapat dibeli dengan diskon melalui fitur Lifestyle di aplikasi BRImo.
Cara Beli Tiket di BRImo:
Membeli tiket BFF Festival sangat mudah melalui BRImo. Berikut langkah-langkahnya:
Promo ini hanya berlaku untuk pembelian tiket melalui BRImo. Jadi, pastikan kamu mengunduh dan memperbarui aplikasinya dari Play Store atau App Store.
Tidak hanya sebagai tempat untuk hangout, BFF Festival 2025 adalah ruang kreatif bagi para pencinta beauty, fashion, dan lifestyle. Berikut beberapa alasan kenapa kamu wajib datang:
Selain area pameran dan workshop, BFF Festival juga cocok banget untuk kamu yang ingin refreshing, bernyanyi bersama, atau sekadar menikmati vibes festival dengan outfit terbaikmu.
Dengan BRImo, kamu bisa menikmati festival ini tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Gunakan fitur Lifestyle BRImo dan nikmati kemudahan transaksi sekaligus promo menarik.
Jangan lewatkan kesempatan untuk jadi bagian dari perayaan gaya hidup terbesar tahun ini. Untuk info lebih lanjut, langsung saja kunjungi situs resmi BFF. Yuk, unduh aplikasi BRImo sekarang juga hanya di App Store, Play Store, dan Huawei App Gallery.
