Menggalang Donasi lewat Bazar dan Photobooth Amal

Ilustrasi(Dok Ist)

ORGANISASI nirlaba yang fokus pada redistribusi surplus makanan untuk membantu masyarakat membutuhkan di Indonesia, Pangan Kasih, bersama industri makanan ringan Benfood menggalang donasi untuk Yayasan Sumur 83 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Donasi itu diperoleh melalui dana yang terkumpul dari penyewaan booth dan bagi hasil penjualan tenant pada acara Bazaar Pangan Kasih di Grand Indonesia, Jakarta.

Direktur Benfood Johannes Yoslin mengatakan keterlibatannya pada bazar tersebut sejalan dengan komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan memperkuat kedekatan dengan konsumen.

"Kehadiran kami di ajang ini jadi momen tepat untuk berbagi kebaikan bersama konsumen sekaligus mempererat hubungan dan kepedulian terhadap sesama," kata Johannes, di Jakarta, Kamis (21/8).

Pada event tersebut, jelas dia, pihaknya menghadirkan booth interaktif dengan kegiatan seperti sampling produk, penjualan paket spesial, dan photobooth amal.

Pada photobooth amal, tiap pengunjung yang berfoto di backdrop Kimmy lalu mengunggah ke instagram story dengan tag dan follow akun Benfood dan Joa-Yo, secara otomatis menyumbangkan satu Joa-Yo Korean Seaweed untuk disalurkan sebagai donasi melalui Pangan Kasih.

"Kami tidak hanya berkomitmen menghadirkan produk kami, tetapi juga berupaya berdampak positif bagi lingkungan sekitar," ucap Johannes.

Dia berharap keikutsertaan tersebut semakin memperluas jangkauan brand awareness serta menginspirasi masyarakat untuk terus berbagi melalui langkah-langkah sederhana tetapi bermakna. (H-2)